Карпин про 1:0 со «Спартаком»: «Давно не побеждали, но это ничего не значит – еще ответная игра. Улучшать нужно многое»

Валерий Карпин высказался после победы над «Спартаком».

«Ростов » победил со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Не все сегодня понравилось. А результат был нужен, давно не побеждали. Но это ничего не значит, три очка не дают, еще ответная игра. Улучшать надо многие вещи», – сказал главный тренер «Ростова»

Ответный матч пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября.