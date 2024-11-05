Карпин про 1:0 со «Спартаком»: «Давно не побеждали, но это ничего не значит – еще ответная игра. Улучшать нужно многое»
Валерий Карпин высказался после победы над «Спартаком».
«Ростов» победил со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Не все сегодня понравилось. А результат был нужен, давно не побеждали. Но это ничего не значит, три очка не дают, еще ответная игра. Улучшать надо многие вещи», – сказал главный тренер «Ростова»
Ответный матч пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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