Мостовой о 0:1: «Спартак» не вылетит в любом случае, ничего страшного. Пенальти можно было не ставить, был фол по неосторожности»
Александр Мостовой поделился мыслями после игры «Спартака» с «Ростовом» (0:1).
Единственный гол был забит Мохаммадом Мохеби с пенальти на 72-й минуте.
«Спартак» помог «Ростову» преодолеть серию без побед. Хоть немного тучки разошлись. Но будет вторая – там все может быть. И «Спартак» не вылетит в любом случае, поэтому ничего страшного.
Первый тайм был более или менее ровным, во втором – «Ростов» выглядел лучше. Если говорить о пенальти, был фол по неосторожности. Можно было не ставить», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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