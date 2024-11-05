Мостовой о 0:1: «Спартак» не вылетит в любом случае, ничего страшного. Пенальти можно было не ставить, был фол по неосторожности»

Александр Мостовой поделился мыслями после игры «Спартака» с «Ростовом» (0:1).

Единственный гол был забит Мохаммадом Мохеби с пенальти на 72-й минуте.

«Спартак » помог «Ростову » преодолеть серию без побед. Хоть немного тучки разошлись. Но будет вторая – там все может быть. И «Спартак» не вылетит в любом случае, поэтому ничего страшного.

Первый тайм был более или менее ровным, во втором – «Ростов» выглядел лучше. Если говорить о пенальти, был фол по неосторожности. Можно было не ставить», – сказал бывший полузащитник сборной России.