Жота, Кьеза, Алиссон и Элиотт не тренировались в общей группе «Ливерпуля». Конате принял участие в тренировке после травмы плеча
«Ливерпуль» останется без четверых игроков до международного перерыва.
Диогу Жота, Федерико Кьеза, Алиссон Беккер и Харви Эллиотт по-прежнему не тренируются в общей группе.
Вместе с тем Эллиотт был задействован в индивидуальных тренировках, поскольку восстанавливается после перелома костей стопы.
Ибраима Конате, в свою очередь, принял участие в тренировке «Ливерпуля» после повреждения плеча. Защитник «красных» получил травму плеча и был заменен в перерыве матча с «Брайтоном» (2:1) в 10-м туре АПЛ. Вместо него на поле вышел Джо Гомес. Позднее француз сообщил в соцсетях, что избежал перелома и будет готов сыграть в следующем матче.
Сегодня мерсисайдцы готовились к игре с «Байером» в рамках Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Энфилде» во вторник.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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