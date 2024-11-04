Жота, Кьеза, Алиссон и Элиотт не тренировались в общей группе «Ливерпуля». Конате принял участие в тренировке после травмы плеча

«Ливерпуль» останется без четверых игроков до международного перерыва.

Диогу Жота , Федерико Кьеза , Алиссон Беккер и Харви Эллиотт по-прежнему не тренируются в общей группе.

Вместе с тем Эллиотт был задействован в индивидуальных тренировках, поскольку восстанавливается после перелома костей стопы.

Ибраима Конате , в свою очередь, принял участие в тренировке «Ливерпуля » после повреждения плеча. Защитник «красных» получил травму плеча и был заменен в перерыве матча с «Брайтоном» (2:1) в 10-м туре АПЛ . Вместо него на поле вышел Джо Гомес. Позднее француз сообщил в соцсетях, что избежал перелома и будет готов сыграть в следующем матче.

Сегодня мерсисайдцы готовились к игре с «Байером » в рамках Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Энфилде» во вторник.