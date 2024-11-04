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Жота, Кьеза, Алиссон и Элиотт не тренировались в общей группе «Ливерпуля». Конате принял участие в тренировке после травмы плеча

«Ливерпуль» останется без четверых игроков до международного перерыва.

Диогу Жота, Федерико Кьеза, Алиссон Беккер и Харви Эллиотт по-прежнему не тренируются в общей группе. 

Вместе с тем Эллиотт был задействован в индивидуальных тренировках, поскольку восстанавливается после перелома костей стопы.

Ибраима Конате, в свою очередь, принял участие в тренировке «Ливерпуля» после повреждения плеча. Защитник «красных» получил травму плеча и был заменен в перерыве матча с «Брайтоном» (2:1) в 10-м туре АПЛ. Вместо него на поле вышел Джо Гомес. Позднее француз сообщил в соцсетях, что избежал перелома и будет готов сыграть в следующем матче.

Сегодня мерсисайдцы готовились к игре с «Байером» в рамках Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Энфилде» во вторник.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoБайер
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoтравмы
logoДиогу Жота
logoДжо Гомес
logoАлиссон
logoФедерико Кьеза
logoИбраима Конате
logoХарви Эллиотт
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