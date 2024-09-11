Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт может пропустить около 2 месяцев из-за перелома костей стопы

Харви Эллиотт пропустит около двух месяцев из-за травмы стопы.

21-летний полузащитник « » получил повреждение на тренировке молодежной сборной Англии.

По данным The Times, Эллиотт из-за перелома костей стопы может не сыграть до конца октября.

В этом сезоне провел всего 7 минут на поле при новом главном тренере «красных» Арне Слоте. Статистика игрока – здесь.

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