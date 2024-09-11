Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт может пропустить около 2 месяцев из-за перелома костей стопы
Харви Эллиотт пропустит около двух месяцев из-за травмы стопы.
21-летний полузащитник «Ливерпуля» получил повреждение на тренировке молодежной сборной Англии.
По данным The Times, Эллиотт из-за перелома костей стопы может не сыграть до конца октября.
В этом сезоне Харви провел всего 7 минут на поле при новом главном тренере «красных» Арне Слоте. Статистика игрока – здесь.
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единственным положительным (если тут вообще возможно применить это слово) моментом можно считать, что это случилось в начале сезона, когда глубина скамейки имеет не такую большую ценность
Собирался закрепиться в основе и выйти на новый уровень - получил второй.
Такая себе динамика.
И вроде бы не играл почти