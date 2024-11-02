Конате травмировал плечо и был заменен в перерыве игры «Ливерпуля» с «Брайтоном». Гомес вышел вместо него

Ибраима Конате был заменен в перерыве игры с «Брайтоном» из-за травмы плеча.

«Ливерпуль » принимает «Брайтон » (0:1 , второй тайм) в матче 10-го тура АПЛ . Защитник «красных» Ибраима Конате получил травму плеча и был заменен в перерыве матча. Вместо него на второй тайм вышел защитник Джо Гомес .