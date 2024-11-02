Конате травмировал плечо и был заменен в перерыве игры «Ливерпуля» с «Брайтоном». Гомес вышел вместо него
Ибраима Конате был заменен в перерыве игры с «Брайтоном» из-за травмы плеча.
«Ливерпуль» принимает «Брайтон» (0:1, второй тайм) в матче 10-го тура АПЛ.
Защитник «красных» Ибраима Конате получил травму плеча и был заменен в перерыве матча.
Вместо него на второй тайм вышел защитник Джо Гомес.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
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