Алиссон, Жота и Кьеза не сыграют за «Ливерпуль» до перерыва на сборные
Алиссон, Диогу Жота и Федерико Кьеза не смогут играть до перерыва на сборные.
Игроки «Ливерпуля» продолжают восстанавливаться от травм.
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил на сегодняшней пресс-конференции, что все трое не будут доступны как минимум до международного перерыва в середине ноября.
Нидерландец добавил, что сейчас «трудно установить точные сроки» их возвращения.
До перерыва в середине ноября мерсисайдцы сыграют с «Брайтоном» (2 ноября) и «Астон Виллой» (9 ноября) в АПЛ, а также в Лиге чемпионов с «Байером» (5 ноября).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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