Алиссон, Жота и Кьеза не сыграют за «Ливерпуль» до перерыва на сборные

Алиссон, Диогу Жота и Федерико Кьеза не смогут играть до перерыва на сборные.

Игроки «Ливерпуля » продолжают восстанавливаться от травм.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот сообщил на сегодняшней пресс-конференции, что все трое не будут доступны как минимум до международного перерыва в середине ноября.

Нидерландец добавил, что сейчас «трудно установить точные сроки» их возвращения.

До перерыва в середине ноября мерсисайдцы сыграют с «Брайтоном » (2 ноября) и «Астон Виллой » (9 ноября) в АПЛ , а также в Лиге чемпионов с «Байером » (5 ноября).