Конате избежал перелома плеча и будет готов к следующему матчу

Ибраима Конате будет готов сыграть в следующем матче.

Об этом сообщил сам игрок в своих соцсетях.

Защитник «Ливерпуля» был заменен в перерыве игры с «Брайтоном» из-за травмы плеча .

«Спасибо за слова поддержки. К счастью, травма несерьезная. Обследование подтвердило, что перелома нет. Я буду готов к следующей игре», – написал Конате.

5 ноября «Ливерпуль» сыграет с «Байером» в Лиге чемпионов.