Конате избежал перелома плеча и будет готов к следующему матчу
Ибраима Конате будет готов сыграть в следующем матче.
Об этом сообщил сам игрок в своих соцсетях.
Защитник «Ливерпуля» был заменен в перерыве игры с «Брайтоном» из-за травмы плеча.
«Спасибо за слова поддержки. К счастью, травма несерьезная. Обследование подтвердило, что перелома нет. Я буду готов к следующей игре», – написал Конате.
5 ноября «Ливерпуль» сыграет с «Байером» в Лиге чемпионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Ибраима Конате
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