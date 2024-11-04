Аморим намерен играть в «МЮ» по схеме 3-4-3 и даст футболистам шанс проявить себя в ней. Мнение тренера учтут в в вопросе продления контрактов

Рубен Аморим может повлиять на то, какие игроки останутся в «МЮ».

Новому тренеру «Манчестер Юнайтед» дадут возможность высказать пожелания по вопросу истекающих контрактов игроков, сообщает ESPN.

Конкретные решения по будущему Виктора Линделефа и Кристиана Эриксена не будут приниматься без учета мнения Аморима. Также контракты истекают у Харри Магуайра и Амада Диалло , но в обоих случаях у клуба есть опция продления соглашений.

В то же время окончательное решение о продлении контрактов с футболистами будут принимать директора манкунианцев, а не тренер.

Аморим намерен играть в «МЮ» по схеме 3-4-3, которую он применял в «Спортинге». Он даст шанс игрокам проявить себя и адаптироваться к его тактике.

Аморим подходит «МЮ»? Какой футбол он ставит?

«Его сила не в 3-4-3, а в общении». Новая надежда «Манчестер Юнайтед» – кто такой Рубен Аморим?