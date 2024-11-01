Аморим подходит «МЮ»? Какой футбол он ставит?

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима. Португалец начнет работу 11 ноября, со стартом международной паузы.

1. Рубен Аморим – уникально сильный тренер. Настолько готовый к топ-клубу, насколько вообще возможно. У аналитической компании 21st Club есть модель оценки тренерской работы относительно ресурсов – они используют ее для консультирования клубов, не раскрывают формулу и публично выкладывают только первую десятку. Аморим на первом месте в списке тренеров, чьи достижения превышают уровень команды.

В зависимости от модели его место в аналогичных рейтингах может отличаться, но факт очевиден: за короткую карьеру Аморим давал резкое улучшение результатов и качества игры – и в «Браге», и в «Спортинге». А в Лиссабоне довел это до больших побед.

Рубен выиграл со «Спортингом» титул после 19-летней паузы: формально клуб заносили в португальскую большую тройку, но на практике в лиге доминировали лишь два клуба. Выиграть титул именно со «Спортингом» – достижение повышенной трудности.

Аморим не только организовал этот триумф в свой первый полный сезон, но и повторил через три года – уже с другими вводными. В первое чемпионство «Спортинг» был более вертикальной и контратакующей командой. В прошлом сезоне выиграл в доминантной манере – повысив владение и забив 96 голов в 34 матчах.

То есть Рубен не застрял на одном успехе, который был впечатляющим, но мог отчасти базироваться на стечении обстоятельств (подобрался состав, соперники не уважали/давали играть в удобном стиле и т.п.). Трансформация после чемпионства отбивает все эти сомнения, даже если кто-то рассматривал их всерьез.

2. В первый чемпионский сезон Аморима справедливо называли Конте-подобным тренером: играет в три центральных защитника, команда хорошо понимает, что делать с мячом, но при прочих равных весьма прагматична. Далее он показал, что может быть более вариативным – особенно в плане идей в позиционной атаке. Но три защитника все еще базис для португальца .

Неправильно преподносить это как недостаток, но это значимый фактор. В деталях Аморим пробовал разное – и по наполнению состава, и по вертикальности игры, но от базиса с тройкой не отходит. На это нужно оглядываться.

3. В плане нюансов схема Аморима похожа на 5-2-3 Томаса Тухеля версии «Челси» . Важная деталь: это именно 5-2-3 в среднем блоке – не 3-4-3 или 5-4-1. Эти схемы часто рисуют одинаково в предматчевых расстановках, но Амориму (как и Тухелю на этапе «Челси») важно, чтобы команда без мяча разбивалась на две пятерки. Одна держит линию и не допускает разрывов. Вторая – перекрывает центр блоком из пяти игроков (2+3).

Для такой интерпретации задач важно держаться соотношения 5-2-3, а не 5-4-1 или другого. В этой стадии Рубен требует максимальной дисциплины и следования его установкам. При этом Аморим не настаивает на радикальном прессинге.

Даже в этом сезоне, когда «Спортинг» доминирует на мяче и в матчах, они дают соперникам дышать при розыгрышах. Уровень давления зависит от стиля и слабых сторон оппонента, но совсем не обязан быть взрывным. Самое комфортное состояние для команды Аморима – оборона в среднем блоке с закрытым центром и слаженной пятеркой сзади.

4. Требования без мяча – это базис футбола Аморима. А внутри атакующей структуры может встречаться очень оригинальное наполнение.

Один из самых интересных примеров – эволюция Поте (Педру Гонсалвеша) на фоне развития стиля команды. В первый чемпионский сезон он играл в тройке атаки и закончил лучшим бомбардиром (23 гола). Позже Аморим начал использовать его в опорной зоне с правом подниматься в атаку, когда команда с мячом. Разумеется, такая авантюрная роль была не во всех матчах, но тренер придумал, как разместить плюс одного атакующего футболиста, и создал себе инструмент для регулировки рисков. Игрок в свою очередь принял все требования по работе без мяча в новой роли.

Из других фишек: левоногий вингер Жени Катаму порой превращался в правого латераля в матчах, где при владении нужно подниматься максимально высоко и обводить соперников в изоляциях.

Атакующую тройку могут составить игроки любого типажа: дриблеры, созидатели, форварды рывков, ложные нападающие, игроки смешанного профиля – на разных этапах были разные сочетания. Аморим хорошо комбинирует качества – при условии, что все соглашаются на его требования по работе без мяча.

По сути при владении все позиции, кроме центральных защитников (хотя внешние ЦЗ активно ходят в атаку) – это инструменты тренерского влияния. Так Аморим может сильно адаптироваться под качества игроков и стиль соперника. Если против него автобус, команда обороняется как обычно, но наполняет состав атакующими игроками. Если в матче придется меньше владеть мячом, то получается более контратакующий вариант. Аморим совсем не догматик и готов радикально регулировать команду – как в сторону открытости, так и в пользу осторожности .

5. Подходит ли Рубену текущий состав «МЮ»? Разумеется, не полностью – и кое-где придется креативить. Тен Хаг никогда не обращался к тройке защитников. Даже если у игроков есть потенциал, все равно такая перестройка станет вызовом для многих.

Количественно центральных защитников хватает, если все здоровы (важное «если») – Маттейс де Лигт, Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, Джонни Эванс, Виктор Линделеф, Лени Йоро. Некоторым тройка и настройки Аморима могут даже быть удобнее (привет, Харри!).

Латерали – главное опасение. Пока доступны Диогу Далот и Нуссаир Мазрауи (плюс Люк Шоу и Тирелл Маласиа – должны восстановиться к приходу Аморима). Пожалуй, только Далот кажется игроком, который мог бы выиграть от роли латераля в тройке – у него есть опыт игры и крайним защитником, и полузащитником. Португалец будет полезен – как минимум в качестве соответствующего всем требованиям игрока обоймы.

Шоу может исполнить латераля, но четверка или даже роль левого центрбека в тройке ему подошла бы лучше. Именно тут хочется хитрых ходов с переизобретением позиций, но все-таки переучивать вингеров в латералей в Португалии проще, чем в АПЛ. Возможно, оптимальным шагом будет выход на зимний рынок.

Центр поля кажется укомплектованным. Мануэль Угарте провел лучшие годы карьеры у Аморима в «Спортинге» – по логике должен набрать форму и стать ключевым. Личность его партнера будет зависеть от задач и текущей формы исполнителей – выбор есть.

В атаке вариативная тройка – кажется, здесь даже слишком много игроков. Качества футболистов Рубен может сочетать по-разному, но формально будет на одну вакантную позицию меньше, чем в тенхаговских 4-2-3-1. Но если игрок готов идти на компромиссы, можно кого-то передвинуть глубже (как Гонсалвеша). С другой стороны, там тоже достаточно претендентов. Вероятно, без чистки атаки не обойтись.

6. Резюмируем: Аморим пока проделывал везде топ-работу и достойно справлялся с каждым тренерским вызовом. Очень сильный и проверенный в разных (пускай пока не во всех) условиях спец.

В «МЮ» португалец приходит не в оптимальный момент и без заранее подготовленной для него среды. И в целом в кризисный по последним сезонам клуб без четкого видения (возможно, оно зарождается, но пока вот так). Не лучшие вводные данные для мгновенного результата, но первичными кажутся его гибкость и высокий потенциал.

«Его сила не в 3-4-3, а в общении». Новая надежда «Манчестер Юнайтед» – кто такой Рубен Аморим?

Фото: East News /PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP; Gettyimages.ru /Michael Regan, Gualter Fatia