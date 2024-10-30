«Его сила не в 3-4-3, а в общении». Новая надежда «Манчестер Юнайтед» – кто такой Рубен Аморим?

Фанат «Бенфики» и спаситель «Спортинга».

Рубен Аморим вот-вот прилетит в Манчестер – немного раньше, чем ожидалось. И немного не туда: инсайдеры и букмекеры предполагали, что новый спортивный директор «Сити» Угу Виана заманит друга на «Этихад» после ухода Пепа Гвардиолы.

В «Спортинге» из-за крепкой связи Виану и Аморима называли братьями, теперь они соперники: Рубен вместо потенциального приглашения в «Сити» выбрал реальный контракт с «Юнайтед».

Итак, для начала короткое знакомство:

● Аморим с пеленок за «Бенфику» (ненавидел «Спортинг»).

● Португальский клуб «Каза Пиа» из-за него лишали очков.

● «Спортинг» забрал его после 13 матчей за «Брагу».

● В сумме за Аморима-тренера заплатили 20+ млн евро отступных.

А теперь обстоятельнее.

Аморим вернул «Спортингу» титул: построил семейные отношения, вдохновил одной фразой и научил не пропускать

В марте 2020-го «Спортинг» страдал. Из-за финансовых (приближение ковида) и футбольных (4-е место и 20 очков отставания от лидера) проблем.

На этом фоне президент Фредерику Варандаш и спортивный директор Угу Виана готовили авантюрный план, обсуждая его в лифте перед оглашением. Никто в «Спортинге» их не поддерживал, но Угу и Фредерику все же решили – выплатить «Браге» 10 млн евро за главного тренера Рубена Аморима.

Партнеры в руководстве и фанаты не понимали: клуб считал копейки, жмурясь от надвигающегося банкротства, а тут огромная клаусула за тренера лишь с десятком матчей в высшем дивизионе! Варандашу пригрозили импичментом, с помощью которого уже снесли прошлого президента.

Фредерику пришел, когда в клубе творился кромешный ад: набрал больше 40% голосов при самой высокой явке в истории «Спортинга» (проголосовали больше 22 тысяч официальных представителей клуба). Фанаты тогда ополчились против эксцентричного Бруну де Карвалью, предшественника Варандаша.

Тот открыто критиковал игроков после поражений и, возможно, организовал то самое нападение агрессивных фанатов на базу «Спортинга». В мае 2018-го 40 ультрас в масках ворвались на тренировку, атаковали футболистов и персонал с арматурами и ремнями, ударили форварда Баса Доста и 63-летнего тренера Жорже Жезуша. Бруну Фернандеш, как и некоторые другие игроки, сразу расторг контракт, но позже передумал.

В ноябре 2018-го Де Карвалью задержали по обвинению в 98 преступлениях: коррупции, похищении, посягательстве на частную собственность, незаконном хранении оружия и даже терроризме. Могли еще повесить нападение на базу, ведь тренировку подозрительно перенести, а охрана бездействовала. Но доказательств не нашлось.

Примерно в такой бардак шагнул Варандаш – бывший военный врач, семь лет возглавлявший медицинский департамент клуба. Он прихватил Угу Виану – экс-игрока «Спортинга», зарекомендовавшего себя в «Белененсеше». Сначала не получалось. Неудачные результаты, частая смена тренеров – и вот уже на трибунах появились баннеры: «Варандаш, мы любим тебя, но не в клубе».

Но рискованный шаг с Аморимом сработал. Его Виана рассматривал уже давно: хотел переманить в дубль еще до назначения главным в «Браге».

Рисковал и сам Аморим: «Спортинг» тогда называли «кладбищем тренеров» – Рубен был пятым за два года.

Аморим удивил и сразу исправил результаты: повезло, что сразу после его дебюта начался локдаун, и он получил время на адаптацию. Без потрясений дорулил сезон-2019/20 и через год внезапно вернул чемпионский титул! Первый с 2002-го, когда спортивный директор Угу Виана только начинал карьеру футболиста.

Рубен поставил на 3-4-3 с надежной обороной. В первой чемпионской кампании «Спортинг» пропускал в среднем по 0,6 гола за матч (всего 20). Лучший результат среди топ-5 лиг.

Аморим продолжил – вместе с ним «Спортинг» взял еще одно чемпионство, Кубок лиги и Суперкубок Португалии, один раз финишировал вторым вслед за нереальным «Порту» (91 очко), второй раз в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Бывший тренер «Порту» Сержиу Консейсау так описывал конкурента: «Спортинг» – очень прагматичная команда, которая отлично знает, в какой футбол играет. Они защищаются числом. Иногда труднее всего противостоять самой простой структуре. Каждый, кто видел «Спортинг», легко поймет их стиль. Но победить «Спортинг» очень сложно».

Одной тактики бы не хватило: Аморим очаровал игроков и персонал харизмой и манерой управления. Рубен сразу выстроил единство: важны все – не только футболисты, но и сотрудники тренировочной базы.

«Аморим прирожденный лидер с прекрасными навыками общения, – говорил технический директор «Браги» Паулу Менезеш. – Он объединяет всех: от игроков до администраторов и персонала. Он заражает волей к победе и убежденностью в том, что это возможно только благодаря упорному труду каждого. Командная работа – действительно важный момент философии Рубена. Человеческие отношения и общение – его сильные стороны».

В декабре 2020-го «Спортинг» не дожал «Фамаликан» (2:2), а Аморима удалили за споры с арбитром. На пресс-конференции тренер произнес: «Куда идет один, туда идут все» (на русской можно интерпретировать как «один за всех и все за одного»). Фраза безумно понравилось фанатам: сделали баннеры с цитатой, которыми встречали команду у автобуса, и запустили хэштег. Вдохновились и футболисты: «Спортинг» выдал серию из шести побед подряд, а игроки подсели на пресс-конференции тренера – часто вылавливали оттуда комплименты и мотивацию.

Это отмечал источник The Athletic: «Суперсила Аморима – не в 3-4-3, а в общение. С игроками, болельщиками и журналистами».

Подтверждает полузащитник Мигель Бандарра, игравший у Рубена в «Каза Пии»: «Он четко понимает игроков. Чувствует, кого надо стимулировать агрессивно, а кто нуждается в спокойном тоне. Он всю жизнь провел в Португалии, понимает менталитет, знает, как общаться с людьми».

Пока Аморим трудился на поле, Угу Виана зарабатывал деньги для клуба: в топе продаж Бруну Фернандеш, Мануэль Угарте, Матеуш Нунеш, Педро Порро и другие. Многих поражало, как «Спортинг» остается конкурентным при небольшом бюджете (относительно «Порту» и «Бенфики») и продажах лидеров.

Отмечает португальский журналист Маркуш Алвеш: «Даже постоянные расставания с важными футболистами не стали для Аморима проблемой. Он всегда давал результат. При нем нет незаменимых игроков, которые были бы важнее клуба».

Тем более Виана всегда находил усиление: например, попал с приглашением нападающего Виктора Дьокереша и опорника Мортена Юлманда, за которыми уже охотятся топ-клубы. А Рубен подтягивал молодежь: иногда ему даже доставалось от фанатов за чрезмерную ставку на воспитанников .

Отменная физика – еще одна отличительная черта «Спортинга» Аморима. Лиссабонцы всегда выдерживают большой объем и часто вырывают победы в конце благодаря мощным тренировкам. Аргументы от Франсержиу, игравшего у Аморима в «Браге»:

«Фитнес-датчики показывали, что за занятие мы пробегали 8-10 км. Некоторые за матч пробегают по 11-12 км, а тут тренировка. Уверен, что он будет одним из лучших тренеров».

Несмотря на успехи, Аморим склонен всегда учиться. Журналист Гильем Балаге говорил: «Он как губка. После тренировок и матчей любит провести пару часов в офисе, смотреть игры, читая о футболе и менеджерах, встречаться с людьми, у которых он может узнать что-то новое.

Он хорошо говорит по-английски, среди недавно прочитанных книг – работы о Гвардиоле, Почеттино и Моуринью».

Как начинал Аморим-тренер: хотел бросить «Каза Пию» после двух матчей, оплачивал игроку жилье, отказал родной «Бенфике»

Из-за травмы колена Аморим закончил карьеру уже в 32 (об этом чуть позже). В его дальнейшей судьбе никто не сомневался: партнеры отмечали тактические познания, Жорже Жезуш вообще называл тренером на поле.

Аморим с отличием закончил курсы «тренера по высокоэффективному футболу» на факультете кинетики Лиссабонского университета и сразу получил работу в «Каза Пии» из третьего дивизиона. Взрывной характер и мощная рефлексия едва не испортили воодушевляющий старт карьеры, рассказывает журналист Гильем Балаге:

«Аморим проиграл два первых матча. Он чувствовал себя уязвленным и много сомневался. Рубен сказал руководству: «Если проиграю третий матч – уйду!» Тогда он изменил схему и впервые сыграл с тремя защитниками.

Система сработала, и началась серия без поражений. Он почувствовал, что нашел формацию, которая позволяла ему показывать тот футбол, который он хотел».

Тогда Аморим раскрылся, стал более уверенным и эмоциональным. Босс «Каза Пии» Виктор Франко рассказывал: «Он злится из-за поражений. Может выбить дверь, сыпать проклятья, использовать крепкий словарный запас.

При этом для Аморима команда остается семьей. Но Рубен чувствует, что в этой семье он главный. Он одновременно и начальник, и всего лишь один из парней в раздевалке».

В «Каза Пии» Рубен все же не задержался и ушел со скандалом. Оказалось, его поставили главным без необходимой лицензии: лига оштрафовала «Каза Пию» и сняла с клуба шесть очков. Правда, тогда вклад Аморима потерялся – команда наверстала отнятое и пробилась в дивизион выше и без него.

После ухода Рубен поблагодарил в клубе всех, даже уборщиц и персонал – уже тогда ставил на единство.

Вот история, которая подтвердит, что забота о каждом – не просто слова для Аморима. Как-то он узнал, что нападающий «Каза Пии» Деритсон может остаться без дома из-за низкой зарплаты, не покрывающей аренду. Тренер проплатил жилье на два года вперед.

Позже вспоминал: «Я помню все: тот период, трудности и людей, которые помогли мне попасть в «Каза Пию». Помню первую тренировку, игроков, то, что у нас не хватало даже воды. Я получил большой опыт».

В «Каза Пии» Аморим впервые проявил себя как объективный тренер без любимчиков. Когда он получил должность в клубе третьего дивизиона, ему позвонил лучший друг детства Бруну Симау со словами: «Эй, дружище, а тебе нужен лучший левый защитник лиги?»

Ответ удивил Симау: «Рубен сказал мне: «Давайте не путать дружбу с работой. Ты дорогой игрок для моей команды, а у нас есть три футболиста на твою позицию. Четыре месяца назад ты еще был в больнице [из-за ДТП]».

Через пару недель ситуация изменилась. Симау вспоминает:

«Он просмотрел мои соцсети и увидел, что я уже в порядке [после ДТП]. И сказал: «Ладно, убедил. Я хочу, чтобы ты приехал. Но сразу предупреждаю – я буду требовать от тебя больше, чем от других».

Примерно такой же жесткости Аморим придерживался и дальше: по данным The Times, пригрозил руководству «Спортинга» отставкой, если они приведут Криштиану Роналду, который думал о возвращении домой. По мнению Рубена, суперзвезда никак не вписывалась в его тактику – ради этих убеждений тренер был готов пожертвовать работой.

После ухода из «Каза Пии» напрашивалось возвращение в «Бенфику», где Рубен отыграл почти всю карьеру. Та искала тренера второй команды, отправив на повышение Бруну Лаже. Тогда воссоединение казалось идеальным решением, но после долгих переговоров Аморим отказал: властный президент Луиш Филиппе Виейра не гарантировал ему необходимой свободы. Поэтому тренер выбрал «Брагу Б».

Следом – турбоподъем по карьере. Аморим принял дубль «Браги» в сентябре 2019-го, уже в декабре заменил Са Пинту в основной команде, а в марте 2020-го улыбался на пресс-конференции в «Спортинге» .

В главной «Браге» Аморим отработал всего 10 недель: победил в 10 матчах из 13, уступил только «Рейнджерс» в Лиге Европы. Удивляли две вещи. Как руководство «Браги» просчитало перспективы Рубена и сразу установило отступные в 10 млн евро. И как бедствующий «Спортинг» решился на такую клаусулу – только за Жозе Моуринью, Брендана Роджерса и Андре Виллаш-Боаша на тот момент платили больше.

Фиксируем 73 дня Аморима в качестве главного тренера «Браги»: стартовал с победы 7:1 над «Белененсеш», выиграл Кубок лиги, грохнул «Порту» (2:1, 1:0), «Бенфику» (1:0) и «Спортинг» (2:1, 1:0). Фантастика! Вся Португалия была очарована, особенно «Спортинг», Варандаш и Виану.

После победы в Кубке лиги 34-летний Аморим ликовал: «Это другое [победа игроком и тренером]. Другое ощущение: я будто родитель, несмотря на возраст и то, что некоторые игроки «Браги» старше меня. Рад за город и президента, который рискнул [с назначением]».

Президент «Браги» Антонио Сальвадор не впервые терял тренера: после исторического финала Лиги Европы в «Спортинг» бесплатно ушел Домингуш Пасиенсия. А дальше Сальвадор включить монетизацию: в 2019-м ПАОК за 2,5 млн евро забрал Абеля Феррейру, через год из Лиссабона пришли за Аморимом.

«Каждый раз мы рисковали, делая ставку на тренеров из нашей академии. Но они показывали отличные результаты. Я надеялся, что Рубен останется с нами на несколько лет. У нас он зарабатывал 300 тысяч евро в год, я предложил продлить контракт с зарплатой 600 тысяч евро. Но когда кто-то дает 2,5 миллиона – дальнейшее сотрудничество невозможно», – комментировал Сальвадор.

За короткий отрезок Аморим принес «Браге» не только титул и 10 млн евро. Вспоминает технический директор Паулу Менесес: «Его влияние в клубе было колоссальным. И во второй команде, и в первой. Личность и стиль работы Аморима уже тогда убедили, что он топ-тренер».

Вообще-то Аморим с детства за «Бенфику»: отец менял пеленки на скамейке у «Да Луша», Рубен рыдал после отчисления и ненавидел «Спортинг»

Отец Рубена Вирджилиу Аморим владел часовой мастерской, мама Анабела Франциско работала бухгалтером и воспитывала старшего сына Мауру.

С детства мальчишки заболели футболом. Родители поддерживали страсть, несмотря на то, что развелись, когда Рубену было полтора. Вирджилиу всегда возил детей на тренировки и футбол, Анабела сопровождала на сборах и турнирах.

Выбор любимого клуба не обсуждался. Отец таскал пацанов еще на старый «Эштадиу да Луш» и менял Рубену пеленки прямо на скамейке у арены. «Он тогда был почти младенцем», – улыбался Вирджилиу.

С этих самых пеленок Аморим-младший влюбился в футбол, но к игре подпустили не сразу – в шесть лет пришлось пойти в хоккейную секцию. Мальчишки там катались на роликах, а не на настоящих коньках, Аморима вообще отправили в ворота. Рубену все нравилось: соблюдал дисциплину, не пропускал тренировки и злился на отца, когда тот задерживался на работе – ненавидел опаздывать.

Аморим был тверд во всем, что делал: отдавался хоккею полностью – так же уверенно его бросил. Однажды тренер упрекнул парня в неудачной игре и ляпнул: «Ты что, не выспался?»

Рубен пустил слезу, бросил клюшку, скинул форму и убежал. Больше не возвращался – попросил отца сходить за коньками, потому что больше не хотел видеть тренера и весь этот хоккей. Отец вспоминает: «В тот день он злился и сказал: «Хочу тренироваться в «Бенфике». Ему было почти восемь лет».

На первом же занятии тренер Руй Оливейра сказал Вирджилиу: «Ого, у нас тут маленький гений». «Бенфика» попросила отца привозить Рубена каждый день – тот ради сына наматывал километры на стареньком «Форде».

«На поле Рубен и Мауру были разными. Мауру – техничный, напоминал Жоау Пинту. Рубен совсем другой: он играл в более интеллектуальный футбол, старался все делать проще и думал», – описывал Вирджилиу детство братьев.

Рубен рос интровертом: спокойный, тихий, сидел дома и смотрел футбол. И расцветал в команде: много шутил и выдавал пародии, став душой раздевалки.

В 13 лет мир рухнул: руководство «Бенфики» расформировало команду Б, и многие молодые игроки остались без клуба, в том числе Аморим. Он сильно переживал и много плакал – не понимал, как любимый клуб мог так обойтись с воспитанниками. Когда остыл, поехал в «Понтинью», потянув за собой и товарищей из «Бенфики», например, Мигеля Велозу.

Об этом узнал спортивный директор «Спортинга» и пригласил перспективных парней на просмотр. Лиссабонский клуб тогда наладил контакт с «Понтиньей» и регулярно перехватывал талантливую молодежь.

Аморим так вспоминал просмотр: «Была такая возможность, но мы все-таки не тренировались. Мы приехали туда во вторник и вернулись. Тренировка была только в четверг. Для меня, признаюсь, это было облегчением, потому что мне очень не хотелось играть за «Спортинг».

За два года в «Понтинье» Аморим дорос до капитана и прогрессировал. Но не хотел больше напрягать длинными поездками отца и маму – клуб базировался далеко от дома и школы. Лучшим вариантом «Корройюш», базировавшийся неподалеку. Правда, райончик был так себе: там Рубен несколько раз получал от местной шпаны, лишался денег и приходил домой с синяками.

На просмотре очаровал всех тем, что пришел с мамой, а еще выделялся уровнем – сразу чувствовалась школа «Бенфики».

Все складывалось замечательно, Аморим провел результативный сезон. Тренеры отмечали его хладнокровие и универсализм: ставили на любимую позицию в центре поля, хотя часто двигали направо в атаку или налево в оборону. Рубен ворчал, но справлялся.

Его ценили за характер: в последнем матче за «Корройюш» Аморим сломал руку, но доиграл оставшиеся 20 минут. И остался на поле праздновать победу, пока его силой не затолкали в скорую.

Намечалось возвращение в «Бенфику», которая к тому времени пересмотрела отношение к молодежи и вернула 16-летнего Рубена домой.

«Хосе Луиш, Баштуш Лопеш и Чалана (люди в руководстве «Бенфики») любили Рубена. Они обрадовались, когда появилась возможность вернуть его. Они великие джентльмены и сделали все возможное. А Рубен совершил огромный скачок вперед и сильно вырос.

Сын тренировался в «Бенфике» две недели, но Нене (футбольный координатор «Бенфики») отказал. К сожалению, всем руководил он. Нене тогда поругался со многими родителями», – рассказывал Вирджилиу Аморим.

Так «Бенфика» обидела Рубен второй раз. Он уехал в «Белененсеш», и через шесть лет родному клубу пришлось платить за него миллион евро.

Аморим-футболист: ездил на ЧМ, играл в финале Лиги Европы, рвал кресты и закончил в 32 после Катара

К просмотру в «Белененсеше» сломанная рука еще не зажила, но 17-летний Аморим все равно подошел. Друг и партнер по команде Бруну Симау вспоминал: «Он поразил меня тактическими знаниями. Аморим проявлял сильный характер, хотя был немного застенчивым и замкнутым. Он классно шутил, и этим покорял многих».

«Белененсеш» выступал в Высшей лиге, и Аморим только осваивался: в 17-18 лет отыграл два матча в Примейре, на следующий сезон – уже 17, дальше – стабильно больше 23. Только тогда «Бенфика» наконец-то повернулась лицом к талантливому полузащитнику, и Рубен осуществил мечту: в 23 года и после двух болезненных отказов.

В родном клубе Аморим выиграл три чемпионата Португалии, Кубок страны и пять Кубков лиги. Титул-2009/10 взял в компании с Давидом Луизом, Фабиу Коэнтрау, Хави Гарсией, Рамиресом, Пабло Аймаром, Анхелем ди Марией, Хавьером Савиолой и Оскаром Кардосо, а также Луизао и ветераном Нуну Гомешем.

В сезоне-2013/14 «Бенфика» дошла до финала Лиги Европы: стартовала в 1/16 после вылета из ЛЧ, прошла ПАОК (1:0, 3:0), «Тоттенхэм» (3:1, 2:2), АЗ (1:0, 2:0) и «Ювентус» (2:1, 0:0). В финале все же уступили королям ЛЕ из «Севильи»: Рубен отбегал все 120 минут, а в серии пенальти очередь не дошла из-за промахов Родриго Мачадо и Оскара Кардосо.

Аморим был основным полузащитником и в плей-офф ЛЕ, пропустил из-за травмы только первый матч с «Юве». Особенно досталось «Тоттенхэму»: на «Уайт Харт Лейн» Рубен ассистировал Родриго Мачадо и Луизао. За лондонцев играл Кристиан Эриксен – теперь они пересекутся на тренировках «Манчестер Юнайтед». Как и с Джонни Эвансом: с которым Аморим сражался в ЛЧ во время аренды в «Браге».

В сборной Португалии особо не клеилось из-за высокой конкуренции. Перед ЧМ-2010 Аморим уже неделю отдыхал в отпуске, когда прилетел срочный звонок главного тренера Карлуша Кейруша – на тренировке ключицу сломал Нани. В ту же минуту Рубен сорвался с пляжа в ЮАР.

«У каждого есть мечты о сборной. Я привык, что люди не особо верят в меня. Но меня это не беспокоит. Я прилетел не для того, чтобы заменить Нани. Моя цель – помочь стране и продемонстрировать талант».

На крупных турнирах Аморим получил всего шесть минут против Кот-д’Ивуара на ЧМ-2010 и 90 минут против Ганы на провальном ЧМ-2014.

Раскрыться в том числе мешали и травмы, которые преследовали после перехода в «Бенфику». В сезоне-2009/10 Рубен вылетел на два месяца из-за повреждения бедра. В 2010-м начались проблемы с коленями: сначала пропустил два месяца, но консервативное лечение врачей «Бенфики» все усугубило – потребовалась операция.

После тяжелого возвращения случился конфликт с Жорже Жезушом: полузащитник критиковал тренера за выбор состава и отказался тренироваться с дублем. И тут же уехал в «Брагу» на правах аренды, отказываясь от возвращения, «пока там все еще Жезуш».

За следующие полтора года еще две травмы. А после примирения с Жезушем и возвращения на «Да Луш» – новый удар – разрыв крестообразных связок. За домашним треблом «Бенфики» Рубен наблюдал почти со стороны.

В общем, толком вернуться в футбол не удалось, хотел перезагрузиться арендой в Катар, но получил одно расстройство.

«Были странные вещи, которые меня смущали. Все было слишком неопределенно, мне всегда говорили «завтра». Мы с женой шесть месяцев прожили в отеле. Когда я спрашивал, когда мы переедем в дом, мне всегда отвечали одно и тоже: «ИншаАллах завтра» («Завтра, если пожелает бог)».

После полугода в «Аль-Вакре» Рубен решил, что хватит – завершил карьеру в 32.

Аморим и «МЮ»: стажировался у Моуринью, советовал Тен Хага

Еще до старта тренерской карьеры в «Каза Пии» Аморим ездил за знаниями на базу «МЮ» в Каррингтон по приглашению Жозе Моуринью – судьба? Особенно Рубена интересовало, как его старший коллега обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы. «Всегда ориентировался на Моуринью. Я больше думаю, как победить соперника так, чтобы он нам не забил», – делился Рубен.

Связь с Жозе осталась. После прохода «Арсенала» в 1/8 финала Лиги Европы-2022/23 Аморим получил сообщение: «Новый и старый Моуринью все еще в деле. Увидимся на следующем этапе».

Аморим улыбался: «Я новый Моуринью? Нет никакого нового Моуринью. И никогда не будет».

В 2021-м Рубен случайно посоветовал «МЮ» назначить Эрика тен Хага. Когда клуб расстался с Оле-Гуннаром Сульшером, Аморима спросили о потенциальном переезде (да-да, еще три года назад).

«МЮ»? Мое будущее прозрачно, вы спрашиваете о слухах. Не знаю, сколько уже имен упомянуто [в шорт-листе «МЮ»], но меня это не волнует. Думаю, «Юнайтед» стоит срочно взять Эрика тен Хага. Я бы был счастлив», – прокомментировал Аморим.

Смысл в том, что «Спортинг» и «Аякс» выступали в одной группе ЛЧ, и впереди у Аморима как раз были голландцы. Отправляя Тен Хага в «МЮ», он рассчитывал устранить конкурента, который в итоге обыграл его 5:1 и 4:2.

Сейчас Аморим едет спасать «МЮ», а игроком делал клубу больно. После четырех туров в группе ЛЧ-2011/12 «Юнайтед» спокойно шел в зоне плей-офф, но оступился на «Бенфике». В первом туре Аморим вышел в центре поля только на несколько минут (1:1), в Англии играл уже в старте и помог отстоять ничью (2:2). В последнем туре «МЮ» в Швейцарии уступил «Базелю» и вылетел из турнира, опередив в группе только нулевой румынский «Оцелул».

Через год Аморим вышел на «Олд Траффорд» уже в старте «Браги». Получилось обидно: повели 2:0 к 20-й минуте, но не выстояли, пропустив от Эванса и дважды от Чичарито. «Брага» финишировала в группе ЛЧ на безнадежном последнем месте.

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В 2023-м капитан «МЮ» Бруну Фернандеш уже ждал Аморима в топ-клубе: «У него есть все качества, чтобы добиться успеха в английском, французском или испанском футболе. Конечно, мы знаем, что АПЛ – более желанная для него. У него есть все качества для успеха в Англии и следующего шага».

Теперь бывшие звезды «Спортинга» попробуют вместе реанимировать «Манчестер Юнайтед», который внезапно очутился на 14-м месте в АПЛ.

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Новый босс «Сити»: кто такой Угу Виана?

Фото: Gerardo Santos, Miguel Pereira/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Gualter Fatia, Octavio Passos, Octavio Passos, Valerio Pennicino, Gonzalo Arroyo Moreno, Clive Rose, Laurence Griffiths