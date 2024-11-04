Невилл считает Бруну единственным хорошим трансфером «МЮ» за 10 лет: «Остальные деградировали. Амориму нужно это изменить, иначе он провалится так же, как и все остальные»

Гари Невилл назвал Бруну единственным хорошим трансфером «МЮ» за 10 лет.

«Аморим должен извлечь лучшее из игроков «МЮ». Футболисты должны взять на себя ответственность за то, что произошло за последние 10 лет.

«МЮ» подписал многих игроков, которых хотели другие клубы. А когда эти игроки пришли в «Манчестер Юнайтед», они деградировали. Почему так? Возможно, дело в тренерах, возможно, в игроках, возможно, в том, что эта среда для них слишком велика.

Что бы это ни было, это нужно изменить, иначе Аморим провалится так же, как и все остальные.

Сюда приходили проверенные и успешные тренеры, игроки с большим потенциалом, которые казались хорошими приобретениями. Но на самом деле я могу вспомнить только об одном трансфере за 10 лет, который принес больше, чем я ожидал. Это Бруну. Не могу вспомнить ни одного другого игрока.

Это 1,8 млрд фунтов, потраченных за 10 лет. Это нужно менять», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед » в эфире Sky Sports.