  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Невилл считает Бруну единственным хорошим трансфером «МЮ» за 10 лет: «Остальные деградировали. Амориму нужно это изменить, иначе он провалится так же, как и все остальные»
14

Невилл считает Бруну единственным хорошим трансфером «МЮ» за 10 лет: «Остальные деградировали. Амориму нужно это изменить, иначе он провалится так же, как и все остальные»

Гари Невилл назвал Бруну единственным хорошим трансфером «МЮ» за 10 лет.

«Аморим должен извлечь лучшее из игроков «МЮ». Футболисты должны взять на себя ответственность за то, что произошло за последние 10 лет.

«МЮ» подписал многих игроков, которых хотели другие клубы. А когда эти игроки пришли в «Манчестер Юнайтед», они деградировали. Почему так? Возможно, дело в тренерах, возможно, в игроках, возможно, в том, что эта среда для них слишком велика.

Что бы это ни было, это нужно изменить, иначе Аморим провалится так же, как и все остальные.

Сюда приходили проверенные и успешные тренеры, игроки с большим потенциалом, которые казались хорошими приобретениями. Но на самом деле я могу вспомнить только об одном трансфере за 10 лет, который принес больше, чем я ожидал. Это Бруну. Не могу вспомнить ни одного другого игрока. 

Это 1,8 млрд фунтов, потраченных за 10 лет. Это нужно менять», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoБруну Фернандеш
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» забил 9 голов после 10 туров АПЛ. Это худший результат клуба с сезона-1973/74 – тогда вылетели
21сегодня, 09:50
Фергюсон ушел с поста директора своей фирмы, ее активы и вложения оцениваются в 24,3 млн фунтов. Компании принадлежит коллекция музейных экспонатов, связанных со спортом
5сегодня, 08:47
Бартон считает, что Лисандро следовало удалить за фол против Палмера: «ВАР ничего не понимает» 
10сегодня, 05:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кин о словах Бруну про тен Хага: «Слишком поздно – как капитан «МЮ» он делал недостаточно, не проявлял лидерских качеств. Игроки переживают не об уходе тренера, а о себе»
4 минуты назад
Мостовой заявил, что пройдет стажировку в «Динамо»: «После подставы от «Спартака» даже не задумывался. «Динамо» проявило уважение. На месте решим, чем буду заниматься»
4 минуты назад
Лунев о реакции Черданцева на слова о том, что комментатор «не совсем разбирается в футболе»: «Не совсем адекватная. Ничего оскорбительного я не сказал»
412 минут назад
Хедира обращался к лайф-коучу, потому что заскучал через две недели после окончания карьеры: «Он помог мне спланировать вторую жизнь и справиться с эмоциями»
622 минуты назад
Мората об Испании на Евро: «Читал, что победа невозможна, а я недостаточно хорош для капитанства. Мы выиграли благодаря командному духу – лишь после этого все поняли, как хороши испанские игроки»
226 минут назад
Дело о домогательствах 82-летнего Ле Гре закрыто. Экс-главу FFF обвиняли в том, что он предлагал сотрудницам секс втроем, называл одну коллегу «большой сукой», другую – «горячей штучкой»
3556 минут назад
Неверкузен – прошлое, Неверлузен – настоящее. Сможете камбэчить за «Байер», как Алонсо?
сегодня, 11:00Спецпроект
«Рома» рассматривает Лэмпарда, Манчини, Аллегри, Сарри, Соузу и других на замену Юричу. Де Росси возвращать не планируют
36сегодня, 10:55
Мората о «Золотом мяче» Родри: «Горжусь тем, что испанский футболист на вершине мира. Такие игроки, как он и Бускетс – архитекторы игры сборной»
8сегодня, 10:51
«Спартак» завтра отправит заявление в КДК, чтобы обжаловать удаление Литвинова в дерби с ЦСКА
28сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин о протесте «Спартака» на удаление Литвинова: «Никаких шансов. В департаменте поддержали решение позвать Сухого к монитору – Карасев назначен на кубковые матчи»
8 минут назад
У Латышонка повреждение прямой мышцы бедра. Предварительный срок восстановления – до месяца
322 минуты назад
Семин о «Спартаке»: «Очень сбалансированный состав – многого добьется, если будет стабильность. Должны извлечь уроки из ошибок, чтобы набирать очки»
432 минуты назад
Пеп согласен, что для титула АПЛ потребуется меньше очков: «Будь у «Сити» еще 5 дней на подготовку к «Борнмуту», сыграли бы лучше, возможно. Я говорил про календарь и тогда, когда мы побеждали»
343 минуты назад
Гладилин об удалениях в дерби: «Футбол – это не кикбоксинг, Сухой сделал все правильно и по делу»
244 минуты назад
Хавбек «Хьюстон Динамо» Эррера получил прямую красную за плевок в сторону арбитра в матче плей-офф МЛС. Экс-игрок «Атлетико» возмутился из-за предупреждения
57 минут назад
«Футбол отошел на второй план». «Валенсия» во 2-й раз попросила перенести матч Кубка Испании с «Парла Эскуэла» из-за наводнения. Игру переносили с 30 октября на 6 ноября
2сегодня, 11:11
Первая лига. «Урал» принимает «Родину»
14сегодня, 11:06Live
Экс-арбитр Федотов о драке в дерби: «Роше припаяют по полной – дадут 6 матчей и год условно. Литвинову одна, максимум две игры, думаю»
21сегодня, 10:53
Футболист-любитель погиб от удара молнии во время матча в Перу. У него был металлический браслет
9сегодня, 10:29