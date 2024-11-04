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Кин об «МЮ»: «Абсолютно средняя команда – в игроках нет ничего особенного. Они далеки от возвращения в топ-4»

Рой Кин раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после матча с «Челси» (1:1).

«Ему [Рубену Амориму] следовало подписать контракт на более длительный срок. Этой команде предстоит долгий путь.

Этот «Манчестер Юнайтед» – абсолютно средняя команда. Это подтверждают все статистические данные. У них то успехи, то провалы – никогда не знаешь, как команда будет выглядеть в следующем матче. Это не очень хорошо.

Слово «скучный» звучало бы слишком сильно. Но им не хватает убедительности. Это действительно разочаровывает. Все очень плоско. Эта команда далека от того, чтобы вернуться в первую четверку.

Некоторые игроки думают, что они лучше, чем есть на самом деле. Игроки «Юнайтед» средние во всем. В них нет ничего особенного.

На «Олд Траффорд» было очень тихо. Я обрадовался, когда судья дал финальный свисток», – сказал бывший игрок и капитан «МЮ» Кин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoРой Кин
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
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