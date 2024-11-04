Кин о словах Бруну про тен Хага: «Слишком поздно – в роли капитана «МЮ» он делал недостаточно, не проявлял лидерских качеств. Игроки переживают не об уходе тренера, а о себе»
После ничьей с «Челси» (1:1) в 10-м туре АПЛ капитан «Манчестер Юнайтед» заявил, что чувствует ответственность за увольнение главного тренера: «Тренер расплачивается за то, что дела «МЮ» идут не лучшим образом – легче убрать его, чем 15 игроков. Я извинился перед ним, его уход меня расстроил»
«Не стал бы уделять много времени игрокам, которые говорят, что подвели вас – уже слишком поздно.
Вас судят по действиям на поле, а Бруну во многих матчах делал недостаточно, не проявляя лидерских качеств. Будет интересно послушать, что по этому поводу скажет тен Хаг.
На самом деле игроки не переживают из-за ухода тренера, они просто концентрируются на приходе следующего – они беспокоятся за себя, игроки могут быть эгоистичны.
Я не думаю, что Бруну за последние несколько лет в качестве капитана «Манчестер Юнайтед» сделал достаточно, чтобы помочь тренеру, это далеко не так. Все результаты свидетельствуют об этом. Дело не только в Бруну, но я не думаю, что он в достаточной мере проявил лидерские качества.
Ему не стоит слишком гордиться собой после того, что было на прошлой неделе. Игроки подвели тренера», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
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