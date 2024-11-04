Экс-судья Галлахер о фоле Лисандро на Палмере: «Мимолетный контакт. Проблемы были бы, если бы он сделал подкат, набрав скорость, но он находился очень близко»

Дермот Галлахер разобрал спорные моменты в матче «Манчестер Юнайтед» с «Челси».

Вчера команды сыграли вничью (1:1) в 10-м туре АПЛ .

В добавленное ко второму тайму время матча АПЛ (1:1) защитник «Манчестер Юнайтед » Лисандро Мартинес шипами попал по колену хавбеку «Челси » Коулу Палмеру. Судья Роберт Джонс не удалил аргентинца, а показал ему желтую карточку. Арбитр ВАР рассмотрел повтор эпизода, но решение главного рефери после этого изменено не было.

«Я думаю, ему повезло, что он располагался так близко к Палмеру , потому что, если бы он сделал этот подкат, прибежав издалека, успев набрать скорость и интенсивность, тогда у него действительно были бы проблемы.

Тот факт, что он находился так близко, означает, что он не генерирует подобную силу. Это мимолетный контакт», – отметил Галлахер.

Также экс-арбитр рассмотрел эпизод с назначением пенальти , который на 70-й минуте встречи Бруну Фернандеш забил в ворота «Челси». Судья поставил одиннадцатиметровый после того, как вратарь «синих» Роберт Санчес в падении придержал руками Расмуса Хейлунда, выбегавшего на ворота.

«Я подумал о пенальти в тот момент и продолжаю так думать. Он не дотягивается к мячу и качается лодыжки. Это не особо отличается от недавнего эпизода с участием Эдерсона и Энтони Гордона, который, по-моему, тоже достоин пенальти.

Он не достает до мяча. Когда вы видите это в замедленной съемке, все выглядит искаженным, но я думаю, что это фол. Он задействовал руки, не взял мяч, но задел его за лодыжку. Судья назначил пенальти, и я не думаю, что ВАР мог бы его отменить», – заявил экс-судья.