Бартон считает, что Лисандро следовало удалить за фол против Палмера: «ВАР ничего не понимает» 

Джоуи Бартон считает, что Лисандро Мартинеса следовало удалить за фол против Коула Палмера.

В добавленное ко второму тайму время матча АПЛ (1:1) защитник «Манчестер Юнайтед » шипами попал по колену хавбеку «Челси ». Судья Роберт Джонс не удалил аргентинца, а показал ему желтую карточку. Арбитр ВАР рассмотрел повтор эпизода, но решение главного рефери после этого изменено не было.

«Лисандро нужно было показать красную. ВАР ничего не понимает», – написал экс-игрок «Манчестер Сити».