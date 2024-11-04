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Бартон считает, что Лисандро следовало удалить за фол против Палмера: «ВАР ничего не понимает» 

Джоуи Бартон считает, что Лисандро Мартинеса следовало удалить за фол против Коула Палмера.

В добавленное ко второму тайму время матча АПЛ (1:1) защитник «Манчестер Юнайтед» шипами попал по колену хавбеку «Челси». Судья Роберт Джонс не удалил аргентинца, а показал ему желтую карточку. Арбитр ВАР рассмотрел повтор эпизода, но решение главного рефери после этого изменено не было.

«Лисандро нужно было показать красную. ВАР ничего не понимает», – написал экс-игрок «Манчестер Сити».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Джоуи Бартона в сети X
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Роберт Джонс судья
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