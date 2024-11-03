Мареска о фоле Лисандро на Палмере: «Это красная, если ты атакуешь игрока, а не играешь в мяч, но судья решил иначе. Коулу приложили лед – ничего серьезного, надеюсь»
Энцо Мареска не согласен с неудалением Лисандро Мартинеса в конце матча с «МЮ».
В добавленное ко второму тайму время матча «МЮ» – «Челси» (1:1) Лисандро шипами попал по колену хавбеку «Челси» Коулу Палмеру.
Судья Роберт Джонс не удалил защитника «МЮ», а показал ему желтую карточку. Арбитр ВАР рассмотрел повтор эпизода, но решение главного рефери после этого изменено не было.
«Ему [Палмеру] приложили лед [к месту удара] – надеюсь, ничего серьезного.
Думаю, это очевидно всем, но судья решил иначе. Когда ты играешь не в мяч, а просто атакуешь игрока – это красная», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна
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