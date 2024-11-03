В ворота «Челси» назначили пенальти после фола Санчеса на Хейлунде. Бруну реализовал 11-метровый, забив 1-й гол в АПЛ в сезоне

«МЮ» с пенальти открыл счет в матче с «Челси».

Команды играют на «Олд Траффорд» в рамках 10-го тура АПЛ .

На 68-й минуте голкипер «Челси » Роберт Санчес в падении придержал руками Расмуса Хейлунда , выбегавшего один на один к воротам.

Судья Роберт Джонс назначил пенальти, и Бруну Фернандеш точно пробил с 11-метровой отметки – это его первый гол в АПЛ в этом сезоне.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции Viaplay