В ворота «Челси» назначили пенальти после фола Санчеса на Хейлунде. Бруну реализовал 11-метровый, забив 1-й гол в АПЛ в сезоне
«МЮ» с пенальти открыл счет в матче с «Челси».
Команды играют на «Олд Траффорд» в рамках 10-го тура АПЛ.
На 68-й минуте голкипер «Челси» Роберт Санчес в падении придержал руками Расмуса Хейлунда, выбегавшего один на один к воротам.
Судья Роберт Джонс назначил пенальти, и Бруну Фернандеш точно пробил с 11-метровой отметки – это его первый гол в АПЛ в этом сезоне.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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