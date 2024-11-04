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  • Каманцев о судействе в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Сухой мог отработать лучше, опытный арбитр показал бы желтую раньше. Такие матчи – вершина для наших судей, Алексей заслужил назначение стабильной работой»
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Каманцев о судействе в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Сухой мог отработать лучше, опытный арбитр показал бы желтую раньше. Такие матчи – вершина для наших судей, Алексей заслужил назначение стабильной работой»

Павел Каманцев оценил судейство Алексея Сухого в матче ЦСКА – «Спартак».

Дерби в 14-м туре Мир РПЛ завершилось победой «Спартака» со счетом 2:0. Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Полузащитник «Спартака» изначально получил желтую карточку, но после проверки ВАР Сухой изменил решение.

«При назначении на данный матч учитывались многие факторы. Почему был выбран именно он? Алексей проводит замечательный сезон. Даже независимые эксперты «Матч ТВ» не раз называли его самым прогрессирующим судьей, который заслужил большие матчи. Понятно, что более опытный арбитр показал бы раньше желтую, что, возможно, охладило бы пыл игроков, но это можно понять только с опытом, пройдя через это. В следующем матче, я уверен, он уже будет понимать, как в таких играх работать.

Матчи ЦСКА и «Спартака» – вершина для любого русского арбитра, потому что футболисты выходят на эту игру с абсолютно другим настроем. Потом уже, после матча, можно каждую отдельную ситуацию разобрать. Но находясь внутри, нужно не испортить матч, чтобы не понизить накал и постараться дать зрителям возможность смотреть целостную игру, а не бесконечные паузы из‑за мелких фолов.

Конечно, Алексей мог отработать лучше. Но я хотел бы отметить, что назначение на эту игру он заслужил своей стабильной работой по ходу двух последних сезонов. Мы надеемся, что те недоработки, которые были именно в управлении игрой, он сможет проработать, и следующие такие матчи он будет проводить уже более с холодной головой. Нам нужно расширять количество судей, которые могут обслуживать подобные матчи», – сказал председатель судейского комитета РФС.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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Павел Каманцев
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