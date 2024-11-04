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«МЮ» забил 9 голов после 10 туров АПЛ. Это худший результат клуба с сезона-1973/74 – тогда вылетели

«Манчестер Юнайтед» показал худший результат по голам за 51 год.

За первые 10 туров нынешнего сезона АПЛ манкунианцы забили 9 голов.

Это худший показатель клуба в высшем дивизионе Англии с сезона-1973/74. В том сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 21-е место из 22 команд и вылетел из Первого дивизиона.

12 очков «МЮ» после 10 туров – худший результат с 1986 года. Команда идет 13-й в АПЛ

1:1 «МЮ» и «Челси» – почему так тускло?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
logoЭрик тен Хаг
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