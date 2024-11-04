«МЮ» забил 9 голов после 10 туров АПЛ. Это худший результат клуба с сезона-1973/74 – тогда вылетели
«Манчестер Юнайтед» показал худший результат по голам за 51 год.
За первые 10 туров нынешнего сезона АПЛ манкунианцы забили 9 голов.
Это худший показатель клуба в высшем дивизионе Англии с сезона-1973/74. В том сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 21-е место из 22 команд и вылетел из Первого дивизиона.
12 очков «МЮ» после 10 туров – худший результат с 1986 года. Команда идет 13-й в АПЛ
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
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