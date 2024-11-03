Бруну о тен Хаге: «Тренер расплачивается за то, что дела «МЮ» идут не лучшим образом – легче убрать его, чем 15 игроков. Я извинился перед ним, его уход меня расстроил»

Бруну Фернандеш заявил, что ощущает ответственность за увольнение Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» объявил об отставке тен Хага 28 октября. Новым главным тренером назначен Рубен Аморим из «Спортинга» – он приступит к обязанностям 11 ноября, до этого момента команду будет возглавлять Руд ван Нистелрой .

«Эрик ушел – никому в клубе не нравится, когда уходит главный тренер. Команда не в лучшей форме, показывает не самые лучшие результаты, и именно он расплачивается за это.

Всякий раз, когда тренер уходит, мы должны брать часть вины на себя, потому что у команды дела идут не лучшим образом. Легче убрать тренера, чем 15 игроков.

Я поговорил с тренером и извинился перед ним. Я был расстроен его уходом и пытался помочь ему. Я не забивал, мы не забиваем, и я чувствую ответственность.

Обычно я много забиваю, но я всегда выкладывался на 100 процентов. Он знает об этом», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед » в интервью Sky Sports после матча с «Челси » (1:1).