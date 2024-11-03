Бруну о тен Хаге: «Тренер расплачивается за то, что дела «МЮ» идут не лучшим образом – легче убрать его, чем 15 игроков. Я извинился перед ним, его уход меня расстроил»
«Манчестер Юнайтед» объявил об отставке тен Хага 28 октября. Новым главным тренером назначен Рубен Аморим из «Спортинга» – он приступит к обязанностям 11 ноября, до этого момента команду будет возглавлять Руд ван Нистелрой.
«Эрик ушел – никому в клубе не нравится, когда уходит главный тренер. Команда не в лучшей форме, показывает не самые лучшие результаты, и именно он расплачивается за это.
Всякий раз, когда тренер уходит, мы должны брать часть вины на себя, потому что у команды дела идут не лучшим образом. Легче убрать тренера, чем 15 игроков.
Я поговорил с тренером и извинился перед ним. Я был расстроен его уходом и пытался помочь ему. Я не забивал, мы не забиваем, и я чувствую ответственность.
Обычно я много забиваю, но я всегда выкладывался на 100 процентов. Он знает об этом», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports после матча с «Челси» (1:1).
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