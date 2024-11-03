«МЮ» и «Челси» скатали 1:1 – почему так тускло?

Разбираемся.

1:1 – «Ман Юнайтед» сыграл вничью с «Челси». Повторения апрельских 4:3 не дождались.

Как не попал Мадуэке? А вот «МЮ» помог пенальти

Начинали ярко: на 13-й минуте хозяева проспали на угловом Нони Мадуэке, он ударил головой с пары метров. Попал в штангу, а Ливай Колуилл не добил. Больше «Челси» в первом тайме таких моментов не создал.

Перед перерывом Маркус Рэшфорд ответил попаданием в крестовину. И на этом все.

Второй тайм тоже начинался скучно, пока на 67-й минуте рефери Роберт Джонс не назначил пенальти в ворота «Челси». Расмус Хейлунд принимал заброс в штрафную и попал под выскочившего из ворот Роберта Санчеса.

Было касание. Пенальти спокойно реализовал Бруну Фернандеш.

«Челси» ответил спустя четыре минуты: подача Коула с углового, которую спокойно вынес Каземиро, превратилась в гол Мойсеса Кайседо. Удар в касание с самой линии штрафной – так мощно, что все проспал даже Андре Онана.

Был острый момент Энцо Фернандеса – просто не смог перекинуть Онана. Хотя Джексон выключил из игры аж троих защитников. 1:1.

Что с «МЮ»? Еще не отошел от Тен Хага

«МЮ» все тот же: суета и непонимание, как строить атаку против сильного соперника, перекрывающего ближайшие передачи. В последних матчах Эрика тен Хага у команды отсутствовал комбинационный футбол – и было бы странно ждать кардинальных изменений спустя несколько дней после увольнения тренера.

На проблемы в билдапе также повлиял выбор в центре поля: травмировался один из лучших игроков Кристиан Эриксен. Датчанин вносил баланс: был хорош в развитии атак и в финальной трети. Но второй матч подряд Ван Нистелрою приходится ставить двух разрушителей: Каземиро и Мануэля Угарте. Оба выдали пару классных дальних передач (Каземиро – на Рамуса Хейлунда перед пенальти), но в построении атак участвовали крайне редко.

Игра «Юнайтед» в финальной трети против «Челси» – сплошная суета и индивидуализм. Алехандро Гарначо постоянно колотит по воротам и редко смотрит на партнеров, а Маркус Рэшфорд теряет мяч при попытке обыграть троих. Рубену Амориму предстоит тяжелая задача по организации комбинационной игры с таким набором футболистов.

Что с «Челси»? Мареска перемудрил с флангами

Мареска выставил тот же состав, что и на матч с «Ньюкаслом» в прошлые выходные (2:1). Главная идея – в необычных действиях фланговых защитников. Слева вышел Рис Джеймс под реактивного Гарначо – ван Нистелрою в середине первого тайма пришлось менять аргентинца местами с Рэшфордом.

Справа оказался Мало Гюсто, который второй матч подряд во время владения оказывался на позиции второго нападающего. Мареска объяснял это так: «Мы подумали, что если Мало ситуативно будет десяткой, это осложнит жизнь соперникам. Он отлично справился [в матче с «Ньюкаслом»]. Он очень помогает нам с продвижением мяча».

Гюсто и в сегодняшнем матче играл довольно остро: часто оказывался возле штрафной один (а четыре касания из 40 сделал внутри штрафной) и оттуда старался доставить мяч до одноклубников (пять передач в зону ворот).

Если позиционно выглядело слаженно, то работа на мяче у француза не задалась – много потерь и ошибок в передачах (всего 19 точных пасов из 27). Поэтому во втором тайме Мареска откатился к решению первых месяцев: Джеймс ушел направо, а инвертированного фуллбэка играл Кукурелья, который поднимался не так высоко. Атаки «Челси» стали размереннее.

Фантастический матч провел Мойсес Кайседо. Успевал везде: в отборах, перехватах, постоянно лез в единоборства (и выиграл 8 штук!). Гол стал заслуженной наградой эквадорца за черновую работу в центре поля. Хладнокровный удар с лету. А в конце матча Мойсес еще раз спас ничью для «Челси», заблокировав прострел на Зиркзе.

«Челси» впереди «Арсенала». «МЮ» вне десятки

«Челси» мог войти в тройку, но ничья оставила позади «Ноттингема». «Юнайтед» все еще вне первой десятки и ждет нового тренера Аморима.

Дальше у «МЮ» домашний матч с греческим ПАОК в Лиге Европы. В АПЛ играют дома с «Лестером», на выезде с «Ипсвичем». Ноябрь закроют встречей с «Буде-Глимт».

«Челси» примет армянский «Ноа» в ЛК, потом сыграет дома с «Арсеналом» и в гостях с «Лестером». Далее – выезд к «Хайденхайму».

Фото: Gettyimages /Michael Regan, Carl Recine