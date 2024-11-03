12 очков «МЮ» после 10 туров – худший результат с 1986 года. Команда идет 13-й в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» показал худший старт в АПЛ за последние 38 лет.
В матче 10-го тура «МЮ» сыграл вничью с «Челси» (1:1).
Манкунианцы занимают 13-е место в АПЛ, набрав 12 очков – это худший результат в первых 10 турах с сезона-1986/87, когда «МЮ» набрал на аналогичном отрезке лишь 8 очков.
В следующем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер». Игра пройдет 10 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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