12 очков «МЮ» после 10 туров – худший результат с 1986 года. Команда идет 13-й в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» показал худший старт в АПЛ за последние 38 лет.

В матче 10-го тура «МЮ» сыграл вничью с «Челси » (1:1).

Манкунианцы занимают 13-е место в АПЛ , набрав 12 очков – это худший результат в первых 10 турах с сезона-1986/87, когда «МЮ » набрал на аналогичном отрезке лишь 8 очков.

В следующем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер». Игра пройдет 10 ноября.