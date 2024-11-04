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«Спартак» не обращался в КДК для отмены красной Литвинова в дерби с ЦСКА

«Спартак» пока не оспорил удаление Руслана Литвинова в матче с ЦСКА.

Матч 14-го тура Мир РПЛ прошел на «ВЭБ Арене» в субботу и завершился со счетом 2:0 в пользу красно‑белых. В начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате которой прямые красные карточки получили Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов. 23-летний полузащитник был удален на 60‑й минуте за захват соперника рукой за лицо.

Вчера в пресс-службе «Спартака» сообщили, что клуб планирует обратиться в ЭСК, чтобы оценить правомерность удаления Литвинова.

«На момент записи интервью соответствующего запроса от «Спартака» не поступало, – рассказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Он также отметил, что нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа не приглашен на заседание КДК. Футболист участвовал в потасовке и не был наказан судьей.

«Поведение Гуарирапы мы рассматривать не будем. Нет оснований для этого», – сказал Григорьянц.

КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова и поведение Виллиана после красной в матче ЦСКА – «Спартак»

Роша и Литвинов могут получить до 4 матчей бана после драки в матче ЦСКА и «Спартака». Максимальное наказание Виллиану за захват судьи за руку – до 2 лет дисквалификации («Матч ТВ»)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
Артур Григорьянц
logoМатч ТВ
logoРуслан Литвинов
logoСауль Гуарирапа
ЭСК РФС
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