«Спартак» не обращался в КДК для отмены красной Литвинова в дерби с ЦСКА

«Спартак» пока не оспорил удаление Руслана Литвинова в матче с ЦСКА.

Матч 14-го тура Мир РПЛ прошел на «ВЭБ Арене» в субботу и завершился со счетом 2:0 в пользу красно‑белых. В начале второго тайма на поле произошла потасовка , в результате которой прямые красные карточки получили Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов. 23-летний полузащитник был удален на 60‑й минуте за захват соперника рукой за лицо.

Вчера в пресс-службе «Спартака» сообщили , что клуб планирует обратиться в ЭСК, чтобы оценить правомерность удаления Литвинова.

«На момент записи интервью соответствующего запроса от «Спартака» не поступало, – рассказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Он также отметил, что нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа не приглашен на заседание КДК. Футболист участвовал в потасовке и не был наказан судьей.

«Поведение Гуарирапы мы рассматривать не будем. Нет оснований для этого», – сказал Григорьянц.

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