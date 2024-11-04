«Спартак» не обращался в КДК для отмены красной Литвинова в дерби с ЦСКА
Матч 14-го тура Мир РПЛ прошел на «ВЭБ Арене» в субботу и завершился со счетом 2:0 в пользу красно‑белых. В начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате которой прямые красные карточки получили Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов. 23-летний полузащитник был удален на 60‑й минуте за захват соперника рукой за лицо.
Вчера в пресс-службе «Спартака» сообщили, что клуб планирует обратиться в ЭСК, чтобы оценить правомерность удаления Литвинова.
«На момент записи интервью соответствующего запроса от «Спартака» не поступало, – рассказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Он также отметил, что нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа не приглашен на заседание КДК. Футболист участвовал в потасовке и не был наказан судьей.
«Поведение Гуарирапы мы рассматривать не будем. Нет оснований для этого», – сказал Григорьянц.
КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова и поведение Виллиана после красной в матче ЦСКА – «Спартак»
Роша и Литвинов могут получить до 4 матчей бана после драки в матче ЦСКА и «Спартака». Максимальное наказание Виллиану за захват судьи за руку – до 2 лет дисквалификации («Матч ТВ»)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий