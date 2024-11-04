Замредактора L’Equipe о Сафонове: «Мы все еще ждем от него эталонного матча. Есть вероятность, что он станет первым номером «ПСЖ»

Заместитель главного редактора L’Equipe оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Вероятность, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ», существует. Казалось, что позиция вратаря была единственной, которая не вызывала сомнений в оборонительной линии Луиса Энрике. Но мы увидели, что это не так.

Общее мнение во Франции относительно Сафонова на данный момент скорее разочаровывающее, особенно из-за его игры ногами. Мы все еще ждем от него эталонного матча», — сказал Жан-Филип Леклер.

Сафонов может выйти в старте «ПСЖ» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Энрике обдумывает смену иерархии вратарей (L’Équipe)