Замредактора L’Equipe о Сафонове: «Мы все еще ждем от него эталонного матча. Есть вероятность, что он станет первым номером «ПСЖ»
Заместитель главного редактора L’Equipe оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Вероятность, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ», существует. Казалось, что позиция вратаря была единственной, которая не вызывала сомнений в оборонительной линии Луиса Энрике. Но мы увидели, что это не так.
Общее мнение во Франции относительно Сафонова на данный момент скорее разочаровывающее, особенно из-за его игры ногами. Мы все еще ждем от него эталонного матча», — сказал Жан-Филип Леклер.
Сафонов может выйти в старте «ПСЖ» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Энрике обдумывает смену иерархии вратарей (L’Équipe)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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