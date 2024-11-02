«ПСЖ» – «Ланс». Онлайн-трансляция начнется 19:00

«ПСЖ» принимает «Ланс» в матче 10-го тура Лиги 1.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет Okko.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1