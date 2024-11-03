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Энрике про Сафонова в матче с «Лансом»: «Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой. Матвей не допустил ни одной ошибки»

Луис Энрике оценил игру Матвея Сафонова в матче с «Лансом».

«ПСЖ» одержал победу со счетом 1:0 в 10-м туре Лиги 1. Российский вратарь совершил два сэйва. 

«Я знал, что у нас будут большие трудности из-за прессинга «Ланса», очень сильного прессинга, единственный свободный игрок в данном случае – вратарь. У меня навязчивая идея: чтобы все игроки были способны сыграть. Я хочу, чтобы Сафонов был готов выйти на поле в любой момент, как и Джиджо [Доннарумма] или Арнау [Тенас].

Это касается не только вратарей, но и всех остальных позиций. Я работаю над этим каждый день. Иногда у меня получается, иногда нет. Но мне это нравится, мне нравится видеть, что игроки готовы. И я думаю, что Сафонов помог нам добиться определенного численного превосходства, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой».

О 12 неточных передачах Сафонова

«Численное преимущество возникает, когда соперник оказывает сильный прессинг на чужой половине поля. Но соперник должен атаковать вратаря, и это позволяет одному полевому игроку в поле освободиться.

В большинстве случаев мы находили решения, и это превращалось в возможность забить гол. Сафонов не допустил ни одной ошибки. Иногда нужно действовать немного аккуратнее, и не имеет большого значения, получит нападающий мяч или нет. Но Сафонов – очень разносторонний игрок, и я думаю, что мы действовали очень хорошо в тех сложных игровых ситуациях.

Играет ли он ногами лучше, чем Доннарумма? Я этого не говорил», – сказал главный тренер «ПСЖ». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Figaro
logoЛанс
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатвей Сафонов
logoАрнау Тенас
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