Сафонов может выйти в старте «ПСЖ» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Энрике обдумывает смену иерархии вратарей (L’Équipe)
Матвей Сафонов может выйти в старте «ПСЖ» во второй игре подряд.
По информации L’Équipe, выступление российского голкипера в матче с «Лансом» (1:0) произвело хорошее впечатление на Луиса Энрике.
Утверждается, что Сафонов может выйти в стартовом составе парижан в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» в среду вместо Джанлуиджи Доннаруммы.
Как отмечает французское издание, главный тренер «ПСЖ» уже несколько недель обдумывает смену иерархии на позиции вратаря. Одна из причин – Доннарумма не убеждает Энрике в игре ногами и на выходах, что было особенно заметно в матче с «Арсеналом» (0:2).
Сафонов провел 3 матча в Лиге 1, из которых 2 – сухие.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Le Meilleur du PSG
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