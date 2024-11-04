Сафонов может выйти в старте «ПСЖ» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Энрике обдумывает смену иерархии вратарей (L’Équipe)

Матвей Сафонов может выйти в старте «ПСЖ» во второй игре подряд.

По информации L’Équipe, выступление российского голкипера в матче с «Лансом» (1:0) произвело хорошее впечатление на Луиса Энрике .

Утверждается, что Сафонов может выйти в стартовом составе парижан в матче Лиги чемпионов против «Атлетико » в среду вместо Джанлуиджи Доннаруммы.

Как отмечает французское издание, главный тренер «ПСЖ » уже несколько недель обдумывает смену иерархии на позиции вратаря. Одна из причин – Доннарумма не убеждает Энрике в игре ногами и на выходах, что было особенно заметно в матче с «Арсеналом» (0:2).

Сафонов провел 3 матча в Лиге 1, из которых 2 – сухие.