Слот впервые проиграл четыре матча подряд в качестве тренера

Арне Слот обновил личный антирекорд по проигранным матчам подряд.

«Ливерпуль » под руководством нидерландца уступил «МЮ » дома в 8-м туре АПЛ со счетом 1:2.

До этого мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» и «Челси» в Премьер-лиге (оба раза со счетом 1:2), а также «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.

Арне Слот впервые в своей тренерской карьере проиграл четыре матча подряд во всех турнирах. Помимо «Ливерпуля» он возглавлял также АЗ и «Фейеноорд ».