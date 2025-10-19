71

Слот впервые проиграл четыре матча подряд в качестве тренера

Арне Слот обновил личный антирекорд по проигранным матчам подряд.

«Ливерпуль» под руководством нидерландца уступил «МЮ» дома в 8-м туре АПЛ со счетом 1:2. 

До этого мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» и «Челси» в Премьер-лиге (оба раза со счетом 1:2), а также «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов. 

Арне Слот впервые в своей тренерской карьере проиграл четыре матча подряд во всех турнирах. Помимо «Ливерпуля» он возглавлял также АЗ и «Фейеноорд». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
