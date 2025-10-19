У «Ливерпуля» 1 победа над «МЮ» в 6 матчах после разгрома со счетом 7:0
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» лишь раз за шесть матчей.
Команда Арне Слота сегодня уступила манкунианцам в 8-м туре АПЛ – 1:2.
В марте 2023 года «Ливерпуль» разгромил «МЮ» со счетом 7:0. После этого он одержал еще одну победу над «Юнайтед», два раза уступил и трижды сыграл вничью.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости