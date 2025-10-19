У «Ливерпуля» 1 победа над «МЮ» в 6 матчах после разгрома со счетом 7:0

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» лишь раз за шесть матчей.

Команда Арне Слота сегодня уступила манкунианцам в 8-м туре АПЛ – 1:2.

В марте 2023 года «Ливерпуль » разгромил «МЮ » со счетом 7:0. После этого он одержал еще одну победу над «Юнайтед», два раза уступил и трижды сыграл вничью.