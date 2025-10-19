Магуайр о 2:1: «Приятно наконец обыграть «Ливерпуль». Не побеждать на «Энфилде» семь лет подряд было тяжело. Эта победа – для болельщиков «МЮ»

Харри Магуайр высказался о победе над «Ливерпулем» (2:1) в 8-м туре АПЛ.

Защитник «МЮ » забил победный мяч на 84-й минуте.

«Эта победа значит все. В последние годы они [«Ливерпуль »] часто обыгрывали нас, это было нехорошо для нашего клуба. Мы не так часто дарили нашим болельщикам такие дни, как сегодня, поэтому эта победа давно назревала – приехать на этот стадион [«Энфилд »] и увезти отсюда три очка.

Это не просто три очка для клуба и для парней. Я приезжаю сюда уже семь лет подряд, и не побеждать здесь все это время было тяжело. Эта победа – для наших болельщиков, и я надеюсь, что сегодня они прекрасно проведут вечер.

Приятно наконец обыграть «Ливерпуль». Футбол – это о воспоминаниях, о создании особенных моментов. Уверен, все болельщики уйдут сегодня домой с яркими впечатлениями, а мы все – счастливыми.

Мы не будем терять голову, потому что не можем себе этого позволить как клуб. Мы используем эту победу как мотивацию. Для клуба это будет очень важная неделя, но уже через неделю у нас домашний матч с «Брайтоном». Так что нам нужно сохранять хладнокровие», – сказал Магуайр в интервью Sky Sports.