Дзюба о голе «Крыльям»: «Я напугал двух защитников, подобрал мяч, прочитал чуть ситуацию, на паузе попробовал сделать черпачок»

Артем Дзюба оценил свой гол в ворота «Крыльев Советов» (2:0).

Форвард «Акрона» воспользовался ошибкой защитников «Крыльев» Романа Евгеньева и Александра Солдатенкова: они оба пошли на верховой мяч и столкнулись, а мяч отскочил к Дзюбе, реализовавшему выход один на один.

– Мне кажется, с первой минуты мы обозначили, что номер один в этой игре. По всем показателям были быстрее, мощнее, злее. Во всех единоборствах практически. В первом тайме еще могли все завершить. «Крылья Советов» выпустили хороший ролик, а мы ответили хорошей игрой.

– Можете вспомнить свой гол, как он получился?

– Бака (Бакаев) сделал длинную передачу, я напугал двух защитников, подобрал мяч. Прочитал чуть ситуацию, и все. Видел, что справа кто‑то бежал, думал покатить. Но потом подумал, что надо самому попытаться. Просто на паузе попробовал сделать черпачок. Вратарю уже ничего не оставалось.

– По эмоциям это был особенный матч?

– Первое дерби для нас здесь. Очень важно было победить и с точки зрения места в турнирной таблице. Огромное спасибо болельщиками. Была интересная и классная атмосфера. Мне кажется, самая шумная за все время, что я здесь.

Команде браво, тренерскому штабу браво. Отдельный респект врачам, которые восстановили меня в кратчайшие сроки. Спасибо огромное за это им и всем причастным. Огромный респект еще, – сказал Дзюба.