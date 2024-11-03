Дзюба забил «Крыльям»: он пропускал прошлый тур из-за травмы, его популярность в фэнтези упала в 2,5 раза

«Акрон» обыграл «Крылья Советов» 2:0 в 14-м туре Мир РПЛ.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел на замену во 2-м тайме и забил 2-й мяч команды. Форвард не играл 2 недели из-за травмы, полученной в начале матча против «Зенита» в 12-м туре.

В 6 матчах за «Акрон» в чемпионате у Дзюбы 2 гола и 3 ассиста. На фоне травмы популярность нападающего в фэнтези РПЛ упала: 4,92% – до травмы, 1,98% – сейчас.

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