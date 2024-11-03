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У Дзюбы 2 гола и 3 ассиста в 6 матчах РПЛ за «Акрон». Он забил «Крыльям» после столкновения Евгеньева и Солдатенкова

Артем Дзюба отметился вторым голом в сезоне Мир РПЛ.

Сегодня форвард «Акрона» поразил ворота «Крыльев Советов». Дзюба воспользовался ошибкой защитников «Крыльев» Романа Евгеньева и Александра Солдатенкова: они оба пошли на верховой мяч и столкнулись, а мяч отскочил к форварду «Акрона», реализовавшему выход один на один.

Теперь у Дзюбы 2 гола в сезоне РПЛ, также нападающий сделал 3 ассиста.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoКрылья Советов
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Евгеньев
logoАлександр Солдатенков
logoАкрон
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