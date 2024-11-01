«Амкал» хотел пригласить Дзюбу для участия в Кубке России. Переговоры не состоялись из-за скандала на финале Т-Лиги

Герман рассказал, почему сорвался переход Артема Дзюбы в «Амкал».

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

«Отношение к Дзюбе после финала Т-Лиги особо не изменилось. Я к нему хорошо относился с того дня, когда он в раздевалке сборной России кричал «Мы «Амкал», а вы нет». И даже когда он обижался на тогда еще игрока «Амкала» Егорова , я к нему хорошо относился.

Я с Артемом не ругался. Как бы я ни горел в моменте, я никогда не скажу ничего про кого-то, о чем потом буду переживать.

Сейчас мы с Дзюбой не общаемся. После финала Т-Лиги я хотел позвать его в «Амкал» на Кубок России. На тот момент Артем был без команды, а мы срочно искали подмогу из-за травмы Костюкова. В итоге не пригласил, потому что после финала мы разъехались в разные стороны», – рассказал основатель и президент «Амкала» Герман Эль Класико .

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