Миодраг Божович: «У Соболева и Дзюбы из общего только рост и характер. Оба хотят побеждать, но Артем уже многое показал, а Александр еще должен доказывать»
«Я рад, что Соболев перешел в «Зенит». Ему надо дать время, чтобы он доказал – достоин этого трансфера или нет. Надеюсь, Соболев покажет себя. Не вижу ничего скандального в его переходе. Тут нет ничего принципиального. Такие переходы были и раньше, так что ничего страшного не произошло.
Самое большое соперничество в России было у ЦСКА, «Динамо» и «Спартака», а у «Зенита» получилось его навязать только в последнее время. Но такого соперничества между «Зенитом» и «Спартаком» не было никогда. Самое большое дерби в России все равно – «Спартак» – ЦСКА.
У Соболева и Дзюбы из общего только рост и характер. Но Дзюба уже многое показал и доказал, а Александр еще должен доказывать. Они оба победители по характеру. Они хотят побеждать, а это очень важно», – сказал бывший тренер тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».
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