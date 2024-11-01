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  • Миодраг Божович: «У Соболева и Дзюбы из общего только рост и характер. Оба хотят побеждать, но Артем уже многое показал, а Александр еще должен доказывать»
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Миодраг Божович: «У Соболева и Дзюбы из общего только рост и характер. Оба хотят побеждать, но Артем уже многое показал, а Александр еще должен доказывать»

Миодраг Божович высказал мнение об Артеме Дзюбе и Александре Соболеве.

«Я рад, что Соболев перешел в «Зенит». Ему надо дать время, чтобы он доказал – достоин этого трансфера или нет. Надеюсь, Соболев покажет себя. Не вижу ничего скандального в его переходе. Тут нет ничего принципиального. Такие переходы были и раньше, так что ничего страшного не произошло.

Самое большое соперничество в России было у ЦСКА, «Динамо» и «Спартака», а у «Зенита» получилось его навязать только в последнее время. Но такого соперничества между «Зенитом» и «Спартаком» не было никогда. Самое большое дерби в России все равно – «Спартак» – ЦСКА.

У Соболева и Дзюбы из общего только рост и характер. Но Дзюба уже многое показал и доказал, а Александр еще должен доказывать. Они оба победители по характеру. Они хотят побеждать, а это очень важно», – сказал бывший тренер тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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