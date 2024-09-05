Эктор Бельерин: «Футболисты все больше отдаляются от общества. Им создали образ супергероев, кумиров, их всячески оберегают – это способствует уходу от реальности»

Теги Бетис Ла Лига Эктор Бельерин Футбол

Эктор Бельерин высказался об оторванности футболистов от общественной жизни.

«Футболисты все больше отдаляются от общества и болельщиков, отношения становятся все более отдаленными, и это приводит к тому, что мы теряем эту связь и способность видеть реальные потребности нашего общества и участвовать в социальной жизни. 

Мы создали футболистам образ супергероев, кумиров, и это мешает контакту болельщиков с ними, но, в конце концов, это не их решение. Клубы, независимо от того, идет это им на пользу это или нет, всячески оберегают футболиста, которого просят представлять организацию, быть осторожным с тем, что он говорит или какую позицию занимает. И это способствует уходу от реальности», – сказал защитник «Бетиса». 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бельерин походу завуалированно рассказал о ситуации Винисиуса.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий