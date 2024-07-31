Эктор Бельерин: «В США женский футбол важнее, в Дании зарплаты равны. Не понимаю, почему этого нельзя сделать в Испании, если в других странах возможно»

Эктор Бельерин объяснил, почему хочет равной оплаты в мужском и женском футболе.

«В Соединенных Штатах женский футбол более важен, и в таких сборных, как у , зарплаты тоже равны.

Думаю, что внедрение этого в других странах – это вопрос времени.

Я верю в эти идеалы, и если это возможно в других странах, я не понимаю, почему этого нельзя сделать в нашей», – сказал защитник « ».

Бельерин за равную оплату в мужском и женском футболе: «Кому-то кажется, что у нас заберут кусок пирога, а на самом деле все наоборот – так было бы лучше для всех»