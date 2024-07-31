Эктор Бельерин: «В США женский футбол важнее, в Дании зарплаты равны. Не понимаю, почему этого нельзя сделать в Испании, если в других странах возможно»
Эктор Бельерин объяснил, почему хочет равной оплаты в мужском и женском футболе.
«В Соединенных Штатах женский футбол более важен, и в таких сборных, как у Дании, зарплаты тоже равны.
Думаю, что внедрение этого в других странах – это вопрос времени.
Я верю в эти идеалы, и если это возможно в других странах, я не понимаю, почему этого нельзя сделать в нашей», – сказал защитник «Бетиса».
Бельерин за равную оплату в мужском и женском футболе: «Кому-то кажется, что у нас заберут кусок пирога, а на самом деле все наоборот – так было бы лучше для всех»
Вот это из той же серии: не разбираясь в экономике, все кажется таким простым.
- просто поднимите зарплаты в женском футболе
- просто напечатайте больше денег, чтобы не было бедных
И тд.
Но не хочет ли Эктор приблизить тогда уж свою зп к женской в клубе, а не наоборот))
Всем прекрасно понятно почему
Рекорд по посещаемости футбольного матча в США был установлен, когда играли МЮ и Реал, интересно почему же
Женские команды никогда столько не соберут в обозримом будущем
И почему он дискриминирует представителей других профессий? Почему кассиры в магазинах не должны зарабатывать, как футболисты?
Деньги не в сборной а в клубах.
Сколько стоит билет на камп ноу
Где играют мужская барса, и сколько стоит билет на женский футбол. Давайте, поднимем цену женского билета до мужского, если не будут покупать бельерин выкупит всё оставшееся