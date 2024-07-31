Эктор Бельерин: «В США женский футбол важнее, в Дании зарплаты равны. Не понимаю, почему этого нельзя сделать в Испании, если в других странах возможно»

Теги Бетис Ла Лига Сборная Дании по футболу женский футбол сборная США жен сборная Дании жен Эктор Бельерин деньги Футбол

Эктор Бельерин объяснил, почему хочет равной оплаты в мужском и женском футболе.

«В Соединенных Штатах женский футбол более важен, и в таких сборных, как у Дании, зарплаты тоже равны.

Думаю, что внедрение этого в других странах – это вопрос времени.

Я верю в эти идеалы, и если это возможно в других странах, я не понимаю, почему этого нельзя сделать в нашей», – сказал защитник «Бетиса». 

Бельерин за равную оплату в мужском и женском футболе: «Кому-то кажется, что у нас заберут кусок пирога, а на самом деле все наоборот – так было бы лучше для всех»

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, надо сделать в Испании зарплаты в футболе, как в Дании. Только тогда Бельерин сбежит из Бетиса одним из первых
+52
0
+52
Эктор "верит в идеалы" , но не верит в экономику, видимо
+45
0
+45
Я абсолютно против дискриминации, но это же экономика. Если зрители больше готовы платить за мужской футбол, чем за женский (нет, люди не сексисты, просто женщины физически слабее: медленнее бегут, слабее бьют, вратари не так эффектно прыгают), почему женщинам должны платить столько же?
+33
0
+33
Есть шутка, про то, что, если не знаешь физики, то мир полон чудес.

Вот это из той же серии: не разбираясь в экономике, все кажется таким простым.

- просто поднимите зарплаты в женском футболе
- просто напечатайте больше денег, чтобы не было бедных
И тд.
+29
0
+29
А почему у футболистов больше зарплата чем у уборщицы или продавщицы на кассе? Тут про равноправие он не говорит почему-то
+19
0
+19
Эктор в последние годы действительно заслуживает зарплату не больше, чем в женском футболе.
+15
0
+15
Ответ Katalan
Есть шутка, про то, что, если не знаешь физики, то мир полон чудес. Вот это из той же серии: не разбираясь в экономике, все кажется таким простым. - просто поднимите зарплаты в женском футболе - просто напечатайте больше денег, чтобы не было бедных И тд.
Почему бездомные не купят себе дом? Они что, тупые?
+13
0
+13
В сборных мб оклады имеет смысл приблизить к равным (но премии, само собой, в мужском футболе будут выше, интереснее же).
Но не хочет ли Эктор приблизить тогда уж свою зп к женской в клубе, а не наоборот))
+10
0
+10
Может, потому что зп платит не лично президент клуба/организации из кармана, а суммируются прибыль от матчей, посещаемости, трансляций и рекламных контрактов. Не подумал об этом мамкин бизнесмен? Даже в сборных- был бы повыше интерес, были б и повыше зп. Один фиг, что возмущаться, почему зарплаты в твоём же Бетисе не такие, как в Барсе/Реале. А что, в одной стране же играете.
+9
0
+9
Интересно, а Эктора не смущает что порноактрисы зарабатывают в среднем в три-четыре раза больше чем порноактеры?
+7
0
+7
Бельерин либо глуп, либо делает вид, что он на стороне женщин
Всем прекрасно понятно почему
Рекорд по посещаемости футбольного матча в США был установлен, когда играли МЮ и Реал, интересно почему же
Женские команды никогда столько не соберут в обозримом будущем
+6
0
+6
Бельерин не подумал, почему в НБА зарабатывают сильно больше чем в WNBA?
+4
0
+4
мужчина на излете карьеры решил порассуждать о зарплатах...учитывая как он "борется" за права женщин в футболе, метит в депутаты
+3
0
+3
Ну вряд ли футболисты в Испании согласятся на понижение зарплаты до уровня игрочих женского футбола.
+3
0
+3
Типичный левачок, шариковщиной занимается. Подарите ему учебник по экономике, может хотя бы откроет первую страницу и уже что-то осознает
+3
0
+3
Если Бельерин на самом деле против дискриминации по половому признаку, то пусть Бетис платит ему з/п, соизмеримую с той, что получают в женском футболе. Пусть докажет не словом, а делом.
+2
0
+2
Ответ Marcus-light
Означает ли, что мужское фигурное катание интереснее женского?
Нет, потому что тут речь про футбол.
+2
0
+2
Можно сделать проще, уровнять зарплаты что бы у всех были такие как у женщин 😃
+2
0
+2
А мужчины в синхронном плавании получают на равных с женщинами ? Как мне кажется, эта тема плохо раскрыта.
+2
0
+2
Не понимаю что мешало женоподобному делиться своей зарплатой когда он играл? Или оно еще играет? Я просто не в курсе
+2
0
+2
Нащупал свою нишу
+2
0
+2
Проще опустить зарплаты мужчинам
+1
0
+1
Либо ему платят за лоббирование этого бреда, либо он действительно глуп

И почему он дискриминирует представителей других профессий? Почему кассиры в магазинах не должны зарабатывать, как футболисты?
+1
0
+1
Он под чем такой бред несёт? Как можно сравнивать никому не интересный женский чемпионат с мужским? Скорости разные,рекламы нет,интриги нет! О чем вообще он несёт!?????
+2
-1
+1
Глупый балабол популист.
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
Бельерин либо глуп, либо делает вид, что он на стороне женщин Всем прекрасно понятно почему Рекорд по посещаемости футбольного матча в США был установлен, когда играли МЮ и Реал, интересно почему же Женские команды никогда столько не соберут в обозримом будущем
Ну почему, могут собрать. По 2$ билет продать и потом кричать смотрите, мы тоже можем собирать полные трибуны
0
0
0
Почему ему одноклубники по голове не стучат за такие высказывания?
0
0
0
Уровнять зарплаты Мбаппе, Вини или Левандовского, с тем(той), которую Рубиалис попортил? Это нормально?
0
0
0
К кому он обращается? К всевышнему?
Деньги не в сборной а в клубах.
Сколько стоит билет на камп ноу
Где играют мужская барса, и сколько стоит билет на женский футбол. Давайте, поднимем цену женского билета до мужского, если не будут покупать бельерин выкупит всё оставшееся
0
0
0
Пож конец карьеры можно и баллы понабирать среди женщин
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий