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Александр Мостовой: «В каком бы клубе РПЛ я ни был, мы бы стали чемпионами. Я не Месси, но команда была бы первой»

Александр Мостовой ответил на вопрос о том, в каком клубе РПЛ он мог бы играть.

– Как думаете, в нынешних «Спартаке» и ЦСКА есть футболист, который сильнее или примерно одного уровня с вами, когда вы играли в футбол?

– Непросто на такое ответить. Бывает, что кого-то расхваливают, а потом смотришь статистику, а там ничего нет, не говоря уже про 180 голов.

– Получается, такого игрока, как вы, сейчас ни в «Спартаке», ни в ЦСКА нет?

– Сложно об этом говорить. Пускай футболисты сначала уедут в Европу и там поиграют 10 лет. Тогда можно будет сравнивать. 

– Тогда гипотетический вопрос. Будь вы сейчас в своей лучшей форме, за какую команду играли бы в России?

– В какой бы команде я ни был, мы становились бы чемпионами. 

– Вы приверженец того, что «один в поле воин»?

– Нет, конечно, один в поле не воин. Я же не Месси. Но команда однозначно была бы первой, – сказал экс-игрок сборной России. 

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
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