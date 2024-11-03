Александр Мостовой: «В каком бы клубе РПЛ я ни был, мы бы стали чемпионами. Я не Месси, но команда была бы первой»
– Как думаете, в нынешних «Спартаке» и ЦСКА есть футболист, который сильнее или примерно одного уровня с вами, когда вы играли в футбол?
– Непросто на такое ответить. Бывает, что кого-то расхваливают, а потом смотришь статистику, а там ничего нет, не говоря уже про 180 голов.
– Получается, такого игрока, как вы, сейчас ни в «Спартаке», ни в ЦСКА нет?
– Сложно об этом говорить. Пускай футболисты сначала уедут в Европу и там поиграют 10 лет. Тогда можно будет сравнивать.
– Тогда гипотетический вопрос. Будь вы сейчас в своей лучшей форме, за какую команду играли бы в России?
– В какой бы команде я ни был, мы становились бы чемпионами.
– Вы приверженец того, что «один в поле воин»?
– Нет, конечно, один в поле не воин. Я же не Месси. Но команда однозначно была бы первой, – сказал экс-игрок сборной России.
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