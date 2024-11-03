Мостовой о победе «Спартака» над ЦСКА: «Позавчера говорили, что Станкович не справляется с давлением. Слушайте людей, которые играли в футбол на высоком уровне, а не тех, кто чешет языком непонятно что»
Команда Деяна Станковича выиграла матч 14-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.
«Мне позавчера многие говорили, что Станкович не справляется с давлением, а теперь будут подобное говорить и про Николича. Ну, это смешно! Вот мой совет: слушайте людей, которые играли в футбол на высоком уровне. Таких немного у нас, но они есть. Не надо слушать тех, которые просто чешут языком непонятно что.
День-два назад мне говорили, что Деян не справляется в «Спартаке», что команда проиграла почти всем конкурентам. За красивую игру очки не дают, их дают за победу. А уж как ты ее заработаешь – пофигу всем. Теперь все будут говорить, что Станкович переиграл Николича, хотя до этого говорили наоборот.
Пускай себе работает Николич дальше. Не получится – уйдет и все. У нас за сезон по 10-15 тренеров меняется. В «Спартаке» два года дурил человек, который футбол не видел никогда», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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