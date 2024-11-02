Мостовой о 2:0: «До игры слышал, что ЦСКА порвет «Спартак». Первые 15 минут армейцы до штрафной не доходили. Смотрите не на зрелищный футбол, а на набранные очки»

Александр Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА (2:0).

«До игры я слышал много разговоров, что ЦСКА лучше смотрится и порвет «Спартак ». Но вот, пожалуйста, красно-белые владели мячом с первых минут. Первые 15 минут армейцы до штрафной соперника не доходили.

Я не смотрю на то, как «Спартак» играет, это неважно. Надо смотреть на три очка.

Смотрите не на зрелищный футбол, а на набранные очки. Очки дают не за зрелищный футбол, а за победу и голы», – сказал бывший полузащитник сборной России.