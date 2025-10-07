Представитель МИД Ирана о выдаче виз на ЧМ-2026: «Надеемся, что правительство США воздержится от политизации спортивной арены»

Представитель МИД Ирана высказался на тему выдач виз для участия в ЧМ-2026.

Ранее стало известно , что США отклонили первый запрос о выдаче виз иранской делегации перед жеребьевкой чемпионата мира.

Сборная Ирана вышла на турнир через квалификацию.

«Мы надеемся, что правительство США воздержится от политизации спортивной арены.

Будучи одной из стран, принимающих чемпионат мира, правительство США несет четкие и конкретные обязательства перед спортивными делегациями всех стран.

Мы хотим выразить обеспокоенность по поводу злоупотребления статусом принимающей стороны в политических целях против иранских спортсменов», – сказал представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.