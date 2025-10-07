Эктор Бельерин: «В женском футболе при проблеме объединяются и выходят победителями – этого не хватает мужскому футболу. Мы часто чувствуем, что к нам относятся как к цифрам или товару»
Защитник «Бетиса» стал лауреатом премии BBC Green Sport Awards, отмечающей заслуги спортсменов в борьбе с климатическими изменениями и участие в различных экологических инициативах.
«Мы, футболисты, часто чувствуем, что к нам относятся как к цифрам или товару. Больше матчей, больше поездок, сложнее условия. А нам просто говорят, чтобы мы пили воду.
Я всего лишь футболист, но могу высказать свое мнение о несправедливости и о том, что, по моему мнению, можно было бы сделать лучше.
Пока футболисты по всему миру не объединятся – будь то отказ от участия в матчах или принятие смелых решений, – колесо будет продолжать вращаться.
В женском футболе продемонстрировали настоящую силу. Всякий раз, когда возникала проблема, будь то безопасность, зарплаты или условия труда, они объединялись и выходили победителями. Вот что происходит, когда люди объединяются. Этого пока не хватает мужскому футболу.
Но если мы хотим продолжать заниматься этим и получать от этого удовольствие, такая солидарность будет крайне важна», – сказал футболист «Бетиса» Эктор Бельерин.