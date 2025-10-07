«Динамо» обратилось в ЭСК из-за пенальти за фол Касереса на Руденко в матче с «Локомотивом»

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за пенальти в матче с «Локомотивом».

4 октября бело-голубые проиграли «Локомотиву » (3:5) в игре Мир РПЛ .

В первом тайме главный арбитр Кирилл Левников после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота «Динамо» после того, как Александр Руденко упал в штрафной площади в результате контакта с Хуаном Касересом.

Полузащитник Алексей Батраков реализовал пенальти.

По информации «РБ Спорт», «Динамо » обратилось в ЭСК РФС по данному эпизоду.