«Динамо» обратилось в ЭСК из-за пенальти за фол Касереса на Руденко в матче с «Локомотивом»
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за пенальти в матче с «Локомотивом».
4 октября бело-голубые проиграли «Локомотиву» (3:5) в игре Мир РПЛ.
В первом тайме главный арбитр Кирилл Левников после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота «Динамо» после того, как Александр Руденко упал в штрафной площади в результате контакта с Хуаном Касересом.
Полузащитник Алексей Батраков реализовал пенальти.
По информации «РБ Спорт», «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по данному эпизоду.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
