Защитник «Балтики» Бевеев о наказаниях в клубе: «Меня оштрафовали примерно на тысячу долларов, когда «Акрон» забил из-под меня. Зато я больше не упускаю игроков»

Мингиян Бевеев рассказал, за что в «Балтике» штрафуют игроков.

– Как главный тренер наказывает игроков основы и за что?

– Штрафными санкциями. Через материальную составляющую до нас гораздо быстрее доходит.

Была история, что «Акрон» забил из-под меня в первой кубковой игре. Меня за это оштрафовали примерно на тысячу долларов. Зато я больше не упускаю игроков соперника.

Это учит нас не выключать концентрацию и постоянно думать на поле», – сказал защитник «Балтики» Мингиян Бевеев .