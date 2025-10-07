Защитник «Балтики» Бевеев о наказаниях в клубе: «Меня оштрафовали примерно на тысячу долларов, когда «Акрон» забил из-под меня. Зато я больше не упускаю игроков»
Мингиян Бевеев рассказал, за что в «Балтике» штрафуют игроков.
– Как главный тренер наказывает игроков основы и за что?
– Штрафными санкциями. Через материальную составляющую до нас гораздо быстрее доходит.
Была история, что «Акрон» забил из-под меня в первой кубковой игре. Меня за это оштрафовали примерно на тысячу долларов. Зато я больше не упускаю игроков соперника.
Это учит нас не выключать концентрацию и постоянно думать на поле», – сказал защитник «Балтики» Мингиян Бевеев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
