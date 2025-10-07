Мостовой об увольнении Слишковича из «Оренбурга»: «Туда точно не пойду. Чтоб следующим меня уволили?»

Александр Мостовой заявил, что не стал бы работать в «Оренбурге».

Ранее клуб объявил об уходе Владимира Слишковича с поста главного тренера после 4 поражений подряд в Мир РПЛ . Команда идет на 14-м месте.

«Не удивлен увольнением Слишковича. Одним меньше, одним больше. За последние пять лет в РПЛ было сто таких тренеров. Мне вообще все равно, кто будет следующим тренером «Оренбурга ».

Готов ли я возглавить? Нет, конечно. В «Оренбург» точно не пойду. Чтоб потом следующим меня уволили?» – сказал бывший полузащитник сборной России.