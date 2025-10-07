Мостовой об увольнении Слишковича из «Оренбурга»: «Туда точно не пойду. Чтоб следующим меня уволили?»
Александр Мостовой заявил, что не стал бы работать в «Оренбурге».
Ранее клуб объявил об уходе Владимира Слишковича с поста главного тренера после 4 поражений подряд в Мир РПЛ. Команда идет на 14-м месте.
«Не удивлен увольнением Слишковича. Одним меньше, одним больше. За последние пять лет в РПЛ было сто таких тренеров. Мне вообще все равно, кто будет следующим тренером «Оренбурга».
Готов ли я возглавить? Нет, конечно. В «Оренбург» точно не пойду. Чтоб потом следующим меня уволили?» – сказал бывший полузащитник сборной России.
Как вам дерби?15472 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости