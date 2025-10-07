Тони Кроос: «У «Барсы» один из самых привлекательных стилей игры в Европе. Но любая команда может доставить им проблем в плохой день Ямаля, Педри и Рафиньи, выбить из ЛЧ»
Тони Кроос назвал стиль игры «Барселоны» одним из самых привлекательных в Европе.
«У «Барселоны» один из самых привлекательных стилей игры в Европе, если не сказать, что самый привлекательный.
Но они крайне рискуют, потому что в плохой день для Ямаля, Педри или Рафиньи любая команда может доставить им серьезные проблемы и выбить из Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне случилось именно это в полуфинале против «Интером». В этом сезоне может произойти то же самое.
В какой-то момент «Барселона» точно столкнется с таким соперником. Но в Ла Лиге такого не случится, потому что в чемпионате они доминируют», – сказал бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
