«У Станковича нет будущего в «Спартаке», но сам он не подаст в отставку. Это с российскими тренерами легко разбираться, а с иностранцами сложнее». Валерий Овчинников о ситуации в клубе
Красно-белые проиграли ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ со счетом 2:3. После игры «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора клуба. Сергей Некрасов заменил его на этой должности.
«Игре «Спартака» в начале матча с ЦСКА удивляться не надо. Я удивляюсь только тому, почему там до сих работают определенные люди. В этом вся проблема.
Генеральный директор покинул клуб? Это нормальный процесс. Но «Спартак» должны покидать все, а не только генеральный директор – он соскочил первым.
У того же Станковича нет будущего в «Спартаке», но он никогда сам не подаст заявление об уходе: «Заплатите за мой контракт и увольняйте». Это с российскими тренерами легко разбираться: три месяца – и до свидания, а с иностранцами сложнее», – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».