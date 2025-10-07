Мата из «Кайрата» выложил фото в игрушечной машине на фоне подарков игрокам команды: «Спасибо за автомобиль😂💛»

Луиш Мата иронично отреагировал на подарки футболистам «Кайрата».

18-летний вратарь казахстанского клуба Шерхан Калмурза получил автомобиль в подарок после матче Лиги чемпионов против «Реала » (0:5).

Также машину ранее подарили и другому голкиперу команды Темирлану Анарбекову.

Португальский защитник «Кайрата » в социальной сети опубликовал свою фотографию в детской игрушечной машине.

«Спасибо за автомобиль😂💛» – написал Луиш Мата .

Фото: соцсеть Луиша Маты