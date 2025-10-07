Мата из «Кайрата» выложил фото в игрушечной машине на фоне подарков игрокам команды: «Спасибо за автомобиль😂💛»
Луиш Мата иронично отреагировал на подарки футболистам «Кайрата».
18-летний вратарь казахстанского клуба Шерхан Калмурза получил автомобиль в подарок после матче Лиги чемпионов против «Реала» (0:5).
Также машину ранее подарили и другому голкиперу команды Темирлану Анарбекову.
Португальский защитник «Кайрата» в социальной сети опубликовал свою фотографию в детской игрушечной машине.
«Спасибо за автомобиль😂💛» – написал Луиш Мата.
Фото: соцсеть Луиша Маты
Как вам дерби?15679 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sports.kz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости