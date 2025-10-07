Автобус «Уфы» забрали на штрафстоянку из-за нарушений при перевозке детей. Клуб оштрафовали на 25 тысяч рублей
Автобус «Уфы» забрали на штрафную стоянку.
Как передает UfacityNews со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash, клуб оштрафовали на 25 тысяч рублей за игнорирование требований Ространснадзора – специалисты подозревали нарушения при перевозке детей.
Они попросили прислать документы, но ничего не получили. Представитель «Уфы» в суде признал вину и объяснил нарушение загруженностью.
Как рассказал водитель, автобус с маленькими футболистами остановили по пути в Казань. Транспорт забрали на штрафстоянку.
Как вам дерби?15676 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: UfacityNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости