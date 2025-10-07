Автобус «Уфы» забрали на штрафстоянку из-за нарушений при перевозке детей. Клуб оштрафовали на 25 тысяч рублей

Автобус «Уфы» забрали на штрафную стоянку.

Как передает UfacityNews со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash, клуб оштрафовали на 25 тысяч рублей за игнорирование требований Ространснадзора – специалисты подозревали нарушения при перевозке детей.

Они попросили прислать документы, но ничего не получили. Представитель «Уфы» в суде признал вину и объяснил нарушение загруженностью.

Как рассказал водитель, автобус с маленькими футболистами остановили по пути в Казань. Транспорт забрали на штрафстоянку.