Глушаков о замене Станковичу: «Был бы не против Аленичева, он уже выстраивал чемпионский состав. В 2016-м атмосфера в «Спартаке» была потрясающей»

Денис Глушаков не против возвращения Дмитрия Аленичева в «Спартак».

– Отставание в 6 очков от лидера за 19 туров до конца чемпионата – повод для отставки?

– Не могу сказать, что Станкович плохой тренер. Он такой, какой есть. Но команду шарашит вверх-вниз, как кардиограмму. Деян сам играл в футбол, все понимает. 6 очков – это немного, впереди большая часть сезона. Думаю, до зимы тренер должен доработать. Всегда говорил, что самое важное у нас наступает после зимней паузы.

– Если не Станкович, то кто?

– Был бы не против, если бы Аленичев возглавил «Спартак». Он уже выстраивал чемпионский состав. С таким опытом, как у Дмитрия Анатольевича и Егора Ильича, не будет проблемой выстроить команду и привить ей спартаковский футбол. Возможно, в 2016 году что-то пошло не так на старте, но атмосфера в команде была потрясающей благодаря тренерам, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Аленичев возглавлял «Спартак » с июня 2015-го по август 2016 года. В сезоне-2016/17 команда выиграла чемпионат России.