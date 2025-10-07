  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушаков о замене Станковичу: «Был бы не против Аленичева, он уже выстраивал чемпионский состав. В 2016-м атмосфера в «Спартаке» была потрясающей»
1

Глушаков о замене Станковичу: «Был бы не против Аленичева, он уже выстраивал чемпионский состав. В 2016-м атмосфера в «Спартаке» была потрясающей»

Денис Глушаков не против возвращения Дмитрия Аленичева в «Спартак».

Отставание в 6 очков от лидера за 19 туров до конца чемпионата – повод для отставки?

– Не могу сказать, что Станкович плохой тренер. Он такой, какой есть. Но команду шарашит вверх-вниз, как кардиограмму. Деян сам играл в футбол, все понимает. 6 очков – это немного, впереди большая часть сезона. Думаю, до зимы тренер должен доработать. Всегда говорил, что самое важное у нас наступает после зимней паузы.

Если не Станкович, то кто?

– Был бы не против, если бы Аленичев возглавил «Спартак». Он уже выстраивал чемпионский состав. С таким опытом, как у Дмитрия Анатольевича и Егора Ильича, не будет проблемой выстроить команду и привить ей спартаковский футбол. Возможно, в 2016 году что-то пошло не так на старте, но атмосфера в команде была потрясающей благодаря тренерам, – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016 года. В сезоне-2016/17 команда выиграла чемпионат России. 

Как вам дерби?15473 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДеян Станкович
logoДмитрий Аленичев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У Станковича нет будущего в «Спартаке», но сам он не подаст в отставку. Это с российскими тренерами легко разбираться, а с иностранцами сложнее». Валерий Овчинников о ситуации в клубе
229 минут назад
Булыкин о «Спартаке»: «Гендиректор не лезет в спорт, не знает ничего, не расскажет. Это смешно, когда нефутбольный человек рассказывает какие-то моменты матча как эксперт»
32сегодня, 05:30
Мостовой про Станковича: «Удивлюсь, если его уберут. Но из «Спартака» еще никто расстроенным не уезжал, все – богатые, довольные и здоровые»
18вчера, 19:52
Ташуев про «Спартак»: «Я бы пошел, ничего не боюсь в жизни. Любой российский тренер пошел бы, но мало верится, что пригласят из нашей страны»
27вчера, 17:37
Главные новости
«Динамо» обратилось в ЭСК из-за пенальти за фол Касереса на Руденко в матче с «Локомотивом»
111 минут назад
Эктор Бельерин: «В женском футболе при проблеме объединяются и выходят победителями – этого не хватает мужскому футболу. Мы часто чувствуем, что к нам относятся как к цифрам или товару»
621 минуту назад
Глушаков о пенальти в ворота «Спартака»: «Футбол с ВАР превращается в балет – бред такие ставить. Ценность игры чуть-чуть пропадает, одни скандалы с ВАР»
1851 минуту назад
Кейн хочет взять «Золотой мяч»: «Это командный трофей, который выигрывает лучший игрок команды, то есть победитель ЛЧ или ЧМ»
31сегодня, 07:35
Лотар Маттеус: «Бавария» – лучшая команда Европы сейчас. В клубе есть четкая структура. Представьте, если бы мюнхенцы подписали Ямаля – это вызвало бы настоящий хаос»
26сегодня, 07:25
Глава «Динамо» Ивлев: «5 мячей от «Локомотива» – тревожный сигнал к тому, что надо больше выстраивать оборону. Топ-клубу уровня РПЛ необходима стабильность результатов»
26сегодня, 07:15
Вратарь «Кайрата» Калмурза получил образовательный грант – ранее подарили машину. Министр науки отметил «исторический результат, показанный юным вратарем»
71сегодня, 06:30
Новый гендир «Спартака», Станкович остается, Каннаваро в Узбекистане, «Барса» и «Милан» сыграют за границей, Макдэвид продлил контракт, скандал с Невиллом и другие новости
26сегодня, 06:10
Неманя Матич: «Новое поколение слишком много играет в PlayStation – они тренируются два часа в день. В детстве у меня не было ничего, кроме футбола»
95сегодня, 05:55
Булыкин о «Спартаке»: «Гендиректор не лезет в спорт, не знает ничего, не расскажет. Это смешно, когда нефутбольный человек рассказывает какие-то моменты матча как эксперт»
32сегодня, 05:30
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой об увольнении Слишковича из «Оренбурга»: «Туда точно не пойду. Чтоб следующим меня уволили?»
719 минут назад
«У Станковича нет будущего в «Спартаке», но сам он не подаст в отставку. Это с российскими тренерами легко разбираться, а с иностранцами сложнее». Валерий Овчинников о ситуации в клубе
229 минут назад
«Бавария» почти договорилась с Упамекано о базовой зарплате. Но мюнхенцы не готовы платить защитнику 20 млн евро за подписание контракта, как Дэвису
336 минут назад
Родриго: «У «Барсы» команда лучше и увереннее в себе – нужно это признать. Но и у «Реала» отличная команда. О прошлом сезоне лучше забыть, было некомфортно играть против них»
21сегодня, 06:55
Генсек РФС о Карпине: «Рейтинг растет, Россия находится на 33-м месте. Почему мы должны быть недовольны его работой?»
11сегодня, 06:45
Тренер «Вильярреала» Марселино о матче с «Барсой» в Майами: «Если скажут, что мы должны играть там, мы будем играть. Футбол везде одинаков»
7сегодня, 05:40
Ирматов опроверг зарплату Каннаваро в 4 млн евро в год в сборной Узбекистана. Контракт с тренером подписан по схеме «2+3»
14сегодня, 04:40
«Соболев далек от «Зенита» с точки зрения мастерства. У него ничего нет для комбинационной игры – ни техники, ни футбольного образования». Канищев об Александре
12сегодня, 04:15
«Захарян мог бы решить проблемы «Зенита» в созидании против оборонительных команд. В РПЛ у него будет куда больше практики». Непомнящий о хавбеке «Сосьедада»
20вчера, 22:06
Мостовой любил финты с детства: «Мог уговорить какого-нибудь мальчика, чтобы поотнимал у меня мяч, и это продолжалось до головокружения у парнишки. К 16 я уже отличался хорошей обводкой»
14вчера, 21:58